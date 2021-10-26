Alaçam'da halk eğitim kursları

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli alanlarda açılan kursları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi.
20212022 eğitimöğretim yılı içerisinde Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar ve yürütülen faaliyetler hakkında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri’den bilgi alan Kaymakam Zaman, biçkidikiş, el nakışı, el sanatları, giyim gibi ürünlerden oluşan kursları gezerek usta öğreticilerle sohbet etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Zaman, “Açılan kurslar sayesinde genç kız ve kadınlarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim imkanı bulmaktadırlar. Kendilerini geliştirme fırsatı bulan kursiyerlerimizin topluma ve aile ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.