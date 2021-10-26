Mühendislik Fakültesinden 'OMUJEST'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, 2021 yılında bilim dünyasına “OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi (OMUJEST)” adında yeni bir akademik dergi kazandırdı.

OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi (OMUJEST) ilk sayısında farklı mühendislik dallarından 5 araştırma makalesi yer alıyor. 6 ayda bir (eylülmart) yayın yapan uluslararası hakemli mühendislik dergisi olan ‘OMUJEST’ mühendislik bilimi ve teknolojisi alanında hem teorik hem de deneysel olmak üzere yüksek kaliteli ve orijinal araştırma makaleleri yayımlanıyor. OMUJEST, farklı mühendislik alanlarında üretilen çalışmaların, bilimsel yayıncılık ilkesiyle uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Elektronik erişimli, ücretsiz ve hakemli olan Türkçe ya da İngilizce dillerinden biriyle yılda 2 kez yayımlanacak olan dergi, mühendislik alanlarında yürütülen araştırmalara açık olacak.

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