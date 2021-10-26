Canik’te futbol heyecanı: Turnuvaya “Emin Kar” adı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te futbol heyecanı: Turnuvaya “Emin Kar” adı verildi

İHA

Canik’te futbol heyecanı: Turnuvaya “Emin Kar” adı verildi

Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenecek olan mahalleler arası futbol turnuvasına, geçen günlerde hayatını kaybeden eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar’ın adı verildi.
Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenecek olan mahalleler arası futbol turnuvasının kuraları çekildi. 32 takımın katılacağı turnuvaya Samsunpor’un efsanevi takım kaptanı ve eski Kulüp Başkanı Emin Kar’ın adı verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Spor Müdürü Osman Abanoz, Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü Başkanı ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, Organizasyon Komite Başkanı Oktay Öz ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

“Amacımız kardeşliği pekiştirmek”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik’te 32 takımın katıldığı bu turnuvanın, mahalleler arası kaynaşmayı, birliği, beraberliği pekiştirecek güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Bu kadar gencin bir arada olduğu Canik gibi bir ilçede bütün takımların iyi olduğunu düşünüyorum. İddialı bir turnuva olacağa benziyor. Tabii, bu turnuvayı düzenlememizin tek gayesi, kardeşliği pekiştirmek, birliği ve beraberliği sağlamak. Yaklaşık 1 ay sürecek bu turnuvamızı inşallah sakatlık olmadan, ağız tadıyla bitirmek nasip olur” diye konuştu.
Futbol turnuvasının ardından ilçede voleybol ve basketbol turnuvası da düzenleneceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Takımlarımızda gördüğüm kadarıyla heyecanlı gençlerimiz ve iddialı abileri var. İyi oynayan kazansın. İlçemize hayırlı olsun. Başlama vuruşunda görüşmek üzere. Bu vesileyle, Emin Kar hocamızı rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Başkan Sandıkçı da takımda
Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü tarafından düzenlenen Canik Emin Kar Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü Mahallelerarası Ödüllü Futbol Turnuvası’nın başlama vuruşu 27 Ekim tarihinde protokol takımı ile komite takımı arasında oynanacak maçla yapılacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın da yer aldığı protokol takımı ile turnuvayı organize eden komite takımı arasında oynanacak ilk maç Canik Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mühendislik Fakültesinden 'OMUJEST'
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesinden 'OMUJEST'
Rektör Ünal'dan yabancı öğrencilere: "Ülkenize dönerek kendi insanınıza en iyi hizmeti vermenizi arzuluyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal'dan yabancı öğrencilere: "Ülkenize ...
'Ekim Geçidi Sergisi' sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER 'Ekim Geçidi Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Alaçam'da halk eğitim kursları
YEREL HABERLER Alaçam'da halk eğitim kursları
Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 TL İstavrit 7, hamsi 15, kalkan balığının kilosu da 150 TL
YEREL HABERLER Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 ...
Samsun'da elektrikli otobüsler 2022'de devreye alınacak
YEREL HABERLER Samsun'da elektrikli otobüsler 2022'de devreye ...
Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan 199 eser görücüye çıktı Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergi 30 Ekim'e kadar açık kalacak
YEREL HABERLER Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan 199 eser ...
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Eğlence mekanını kurşunlayıp, ateşe veren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanını kurşunlayıp, ateşe veren 4 kişi ...
Türkiye’nin tek solo alpinisti Erdek Cennet, Akdağ’ın zirvesine tırmandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek solo alpinisti Erdek Cennet, Akdağ’ın ...
Lazerle hemoroit tedavisi
YEREL HABERLER Lazerle hemoroit tedavisi
19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapılıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs'a Çocuk Trafik Eğitim Pisti yapılıyor
Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül TEKNOFEST'ten dereceyle dönen Samsun Üniversitesi öğrencileri ödüllendirildi Vali Dağlı: "TEKNOFEST 2022'de Samsun olarak biz de yüksek irtifaya oturacağız"
YEREL HABERLER Samsun'un TEKNOFEST gururlarına ödül TEKNOFEST'ten ...
Sahte savcı 138 bin lirasını dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte savcı 138 bin lirasını dolandırdı
Kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da 'Sanat Çarşısı' açıldı 'Sanat Çarşısı' 7 gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Samsun'da 'Sanat Çarşısı' açıldı 'Sanat Çarşısı' 7 ...
Şehrin şairleri OMÜ’de üniversitelilerle buluştu
YEREL HABERLER Şehrin şairleri OMÜ’de üniversitelilerle buluştu
Tekkeköy yatırımları tam gaz Köktaş ve Togar Tekkeköy’de incelemelerde bulundular
YEREL HABERLER Tekkeköy yatırımları tam gaz Köktaş ve Togar ...
Bu müze ülkede ilk ve tek olacak Cerrahi Aletler Müzesi aralık ayında açılacak
YEREL HABERLER Bu müze ülkede ilk ve tek olacak Cerrahi Aletler ...
OMÜ, 'THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması'nda
YEREL HABERLER OMÜ, 'THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite ...
OMÜ, mühendislik alanında dünya sıralamasında
YEREL HABERLER OMÜ, mühendislik alanında dünya sıralamasında
Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Merkez ile kırsal ayrımı kalmayacak”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.