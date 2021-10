‘Hasta memnuniyeti her zaman önceliğimiz’

Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, hastane olarak hasta memnuniyetini ve haklarını her zaman birinci planda tuttuklarını söyledi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi '26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde hastanede tedavi süreci devam eden hastaları tek tek ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Güner Armutlu hastalarla sohbet ederek şifa diledi. Güner Armutlu, “Medicana Sağlık Grubu olarak hasta memnuniyetini ve haklarını her zaman birinci planda tutuyoruz. Hastalarımızı memnun ederek sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanmaları için elimizden geleni yapan bir hastaneyiz. Önceliğimiz onlara şifa olup sağlıcakla hastanemizden taburcu etmek. Tüm personellerimiz bu noktada hastalarımızın yanında. Bugün amacımız hastalarımızı yerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinlemek ve desteğimizi hissettirmek. Bugünün amacını her gün kendimize amaç edinerek hasta memnuniyetimizi arttırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Her zaman daha iyiyi hedefliyoruz

Armutlu, sağlık sektöründe dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyerek, “Bu gelişmeleri hastanemize entegre edebilmek adına tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bünyemize kattığımız yeni hekimlerimiz ve branşlarımızla hep daha iyiyi hedefliyoruz. Amacımız hasta memnuniyetimizi arttırmak. Güzel örnekleri hastanemize katmak bizim için büyük mutluluk. Tüm bu kazanımlarımızı bu hizmet anlayışı ile büyüyerek ve gelişerek geleceğe aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.