Atakum Belediyesi “Çocuk Dostu Belediye” ilan edildi

Samsun Koruyucu Aile Derneği, gerçekleştirdiği çocuk odaklı çalışmalar nedeniyle Atakum Belediyesi’ni “Çocuk Dostu Belediye” ilan etti. Başkan Deveci, “Çocuklarını sevmeyen, mutlu edemeyen kentte ve ülkede komşuluk hukuku kurulmaz. Komşuluk hukuku olmayan yerde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü olmaz” dedi.

Samsun Koruyucu Aile Derneği, hayata geçirdiği çalışmalarla çocuk haklarını gözeten ve çocuk odaklı projelere destek veren Atakum Belediyesi’ni “Çocuk Dostu Belediye” ilan etti. Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış ve dernek üyeleri Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Başkan Deveci ile Başkan Çalış birlikte belediye hizmet binasının girişine “Çocuk Dostu Belediye” levhası astı.



“Kamu desteğine her zaman ihtiyaç var”

Derneğin koruyucu aile sisteminin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış, “28.03.2018 tarihinde Samsun’da Samsun Koruyucu Aile Derneği kuruldu. Koruyucu ailelik farklı nedenler biyolojik ailesi yanında büyüyemeyen çocuklarımızın mutlu bir aile ortamında büyümelerini sağlayan bir sistem. Samsun’da üyelerimizin çoğunluğu koruyucu ailelerden oluşuyor. Koruyucu ailede bakımı sağlanan ve kurumda olan çocuklarımız için destek çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanda ulusal ve uluslararası projelerde yer alıyoruz. Şu anda da kurucu üye olarak yer aldığımız El Ele Federasyonu çatısı altında daha güçlü bir şekilde bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Farklı illerden koruyucu aile derneklerinin bir araya gelerek kurduğu El Ele federasyonu ile ilgili hizmetlerimizi daha çok yaygınlaştıracağız. Projelerde kamu desteğine her zaman ihtiyacımız var. Derneğimizin yeri Atakum’da ve Atakum Belediyesi de bize ve çocuklara her konuda destek olduğu için Çocuk Dostu Belediye ilan ettik. Atakum Belediyesi iş birliğiyle çocuklarımız için ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştireceğiz” dedi.



“Kutsal bir görev”

Samsun Koruyucu Aile Derneği’ne ve yönetim kuruluna teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, “Çocuklarını sevmeyen, mutlu edemeyen kentte ve ülkede komşuluk hukuku kurulmaz. Komşuluk hukuku olmayan yerde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü olmaz. Eğer bunları istiyorsak ailenin temelini sağlam atmamız gerekiyor. O çocuklar bizim. Onların annesi ve babası biziz. Hepsi bize teslim edilmiş, onları kendi çocuklarımızdan ayırmayacağız ve onlara bakacağız. Hem kendi evimizde hem sokakta hem de ülkenin neresinde olurlarsa olsunlar onlarla ilgileneceğiz. Koruyucu Aile Derneği hem kamusal hem de kutsal bir görev yapıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

