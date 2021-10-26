Samsun'da 29 Ekim kutlamaları, bando konseri ile başladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı´nın Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserle başladı.

Cumhuriyetin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konserde, 'Hoş gelişler ola, Alay, Biz Atatürk gençleriyiz, Sakarya, Estergon, 10'uncu yıl marşları ve Çırpınırdı Karadeniz Türküsü' seslendirildi. Samsunluların Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konserde renkli görüntüler oluştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-10-26 16:41:23



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