Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 1

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 21 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Gökhan Karadeniz’in sağdan kullandığı kornerde Tamer Aşık topu kendi kalesine yolladı. 10

21. dakikada Semih’in ceza sahası içinde Çağrı'ya müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyı, Hacı Doğru gole çevirdi. 11

63. dakikada Melih'in ortasında topla buluşan Cihan'ın rövaşatası yandan az farkla auta çıktı.

87. dakikada Melih Okutan'ın pasında topu önünde bulan Bah'ın şutu filelerle buluştu. 21

90+3. dakikada direkten dönen topu filelere yollayan Samsunspor'lu Berk'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mustafa Tosun xx, Salih Demirel xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Berk Taşkın x, Melih Altıkulaç x (Yunus Emre dk. 65 x), Cihan Kahraman x (Bah dk. 79 xx), Gökhan Karadeniz x (Hüseyin dk. 59 x), Semih Altıkulaç xx, Erald Çinari x (Polat dk. 65 x), Melih Okutan xx, Mehmet Akyüz x (Ali dk. 59 x)

Yedekler: Alp, Alaaddin, Osman

Teknik Direktör: Fuat Çapa

1922 Konyaspor: Bahattin Aygün x, Mücahit Kaya x, Cihat Aktaş x (Mert dk. 66 x), Hüseyin Uyanıker x, Ali Karakaya x, Hacı Doğru x, Mehmet Büyüksaray x (Mustafa dk. 74 x), Tamer Aşık x, Emre Kartal x, Çağrı Yasak x (Fuat dk. 66 x), Şehmus Aslan x

Yedekler: Alirıza, Emre,

Teknik Direktör: Derviş Deniz

Goller: Tamer (dk. 3 k.k.), Bah (dk. 87) (Samsunspor), Hacı (dk. 21 pen.) (1922 Konyaspor)

Sarı kart: Ali Kılıç (Samsunspor)

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