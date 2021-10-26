Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1



Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) -

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak Demirel

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen, Cihan (Dk. 79 Bah), Gökhan (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 59 Ali Kılıç), Boli, Çinari (Dk. 65 Polat), Berk, Semih, Melih Altıkulaç (Dk. 65 Emre), Melih Okutan

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Tuğrul, Mücahit, Cihat (Dk. 66 Mert), Çağrı (Dk. 66 Fuat), Şehmus, Hüseyin Mert, Ali, Ömer, Mehmet Ali (Dk. 75 Batuhan), Tamer, Emre

GOLLER: Dk. 3 Tamer (KK), Dk. 87 Bah (Yılport Samsunspor), Dk. 21 (P) Ömer (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

SARI KART: Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü turunda Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor´u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Samsunspor´un gollerini 3´üncü dakikada Tamer kendi kalesine ve 87´nci dakikada Bah; 1922 Konyaspor´un tek golünü ise 21´inci dakikada penaltıdan Ömer kaydetti.

3´üncü dakikada sağ kanattan Gökhan´ın kullandığı korner atışında ters bir vuruş yapan Tamer topu kendi ağlarına gönderdi ve Samsunspor´u 1-0 öne geçirdi.

21´inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Çağrı´ya yapılan hareket sonrası hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer skoru 1-1´e taşıdı.

63´üncü dakikada Melih Okutan´ın sağ kanattan ortasında topu düzelterek vuran Cihan´ın şutu az farkla auta çıktı.

71´inci dakikada sağ kanattan Polat´ın ortasında Cihan´ın şutu yandan auta çıktı.

87´nci dakikada sol kanattan Melih Okutan´ın ortasına düzgün bir vuruş yapan Bah, Samsunspor´u 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda bir üst tura yükseldi

DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ

2021-10-26 20:10:49



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