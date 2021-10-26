12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile yapılan müşterek çalışma sonucunda, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.(40) isimli şahıs Çay Mahallesi’nde yakalanarak Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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