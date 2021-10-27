Hayata Anlam Katanlar 300 yuvayı ısıttı

Hayata Anlam Katanlar Derneği, yaklaşan soğuk havalar öncesi Samsun'da 300 aileye soba, kömür ve gıda yardımında bulundu.

Samsun merkezli Hayata Anlam Katanlar Derneği, daha önce binlerce aile ve öğrenciye yaptığı yardımlara yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Dernek, soğuyan havalar nedeniyle zor durumdaki 300 aileye soba, kömür, gıda paketi desteğinde bulundu.

Samsun ve Gaziantep'in yanı sıra ülke sınırları dışında Tanzanya ve Mozambik'te yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atan ve binlerce kişiye ulaşan Hayata Anlam Katanlar Derneği yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ve minik öğrenciye yardımda bulunduk. Derneğimiz gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin soba, yakacak ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Yaklaşan soğuk günler öncesi 300 ailemize daha yardımlarımızı ulaştırdık. Bundan sonra da yardımlarımız artarak devam edecek. Özellikle kış ayları boyunca yüksek kesimlerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için bot, mont ve kırtasiye yardımı kanpanyalarımız devam edecek. Üyelerimiz ve gönüllülerimizin katkılarıyla Mozanbik Tanzanya ve Gaziantep'te faaliyetlerimiz sürüyor. Afrika kıtasında da zor durumda olan kardeşlerimize Tanzanya ve Mozambik şubemiz aracılığıyla yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde yüzlerce mülteci aileye yardımcı olmaya devam ediyoruz. Dernek başkanı olarak, destek veren, gönüllü çalışan insanların hayatlarına anlam katmak için yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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