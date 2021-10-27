Goalball Avrupa Şampiyonası 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun’da Rektör Ünal, Goalball Kadın Milli Takımı ile on-line söyleşi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Goalball Avrupa Şampiyonası 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun’da Rektör Ünal, Goalball Kadın Milli Takımı ile on-line söyleşi yaptı

İHA

Goalball Avrupa Şampiyonası 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun’da Rektör Ünal, Goalball Kadın Milli Takımı ile on-line söyleşi yaptı

Goalball Avrupa Şampiyonası 113 Kasım tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.
Tokyo’da 2020 yılında düzenlenen Paralimpik Oyunları’nda final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri’ni 92 mağlup ederek şampiyon olan Goalball Kadın Millî Takımı, çevrim içi (online) ortamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile sohbet etti.
OMÜ Engelli Birimince organize edilen ve OMÜ’nün YouTube kanalından canlı yayımlanan online söyleşi programının moderatörlüğünü OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya yaptı. Programa; 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Goalball Kadın Millî Takımı oyuncuları, teknik ekip, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Karaca ile İşaret Dili Çevirmeni Murat Tekin katıldı.

Avrupa Dördüncüsü olan İşitme Engelli Kadın Basketbol Takımı’nda 2 OMÜ’lü öğrenci bulunuyor
Söyleşinin başında OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, Goalball Kadın Millî Takımı ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu belirtirken “Engelli öğrencilerin spordan sosyal hayata birçok alanda gelişimlerine destek veren OMÜ Engelli Öğrenci Birimi olarak destekleyici çalışmalardan biri olan bu söyleşi yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şunu da hatırlatmalıyım ki Üniversitemiz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 2 engelli öğrencimizin yer aldığı İşitme Engelli Kadın Basketbol Millî Takımı’mız da Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Bu başarıda öğrencilerimizin rolünün olması bizler için çok önemli, onlarla da gurur duyuyoruz” dedi.
Koordinatör Nursel Topkaya, sonrasında goalball sporu ve Kadın Millî Takımı’nın elde ettiği başarı ve dereceler hakkında izleyicileri bilgilendirdi.

“Zihinlerde aşıldıysa üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yok, sizler bunu ispatladınız”
“Sizleri tanımaktan ve sizlerle bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum” diyerek Goalball Kadın Millî Takım oyuncuları ile diğer katılımcıları selamlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “OMÜ gibi köklü bir üniversitede sizlerin hikâyesinin bilinmesi ve çok kısa sürede üst düzeyde bu başarıya ulaşmanız ve öncesindeki kazanımlarınız hakikaten büyük önem taşıyor. Burada şunu vurgulamalıyım ki engel denilen olgu eğer zihinlerdeyse bu durum hiçbir şekilde aşılamıyor ama zihinlerde aşıldıysa üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yok ve aslında sizler bunu ispatladınız. Bu açıdan bu başarınız çok değerli bizler için. Sizleri gönülden tebrik ediyorum, başarılarınızdan ötürü onur duyuyoruz. Hikâyenizi sizlerden dinlemek bizleri fazlasıyla mutlu edecektir” diye konuştu.

“Pozitif ayrımcılık yapacağız”
OMÜ’nün engelsiz üniversite olma hedeflerinden söz eden Rektör Ünal, bu sürece dair “Özel şartları ne olursa olsun hiçbir öğrencimizin fiziki engelle karşılaşmamasını arzu ediyoruz. Eski bir üniversite olmamız itibariyle engelle bireylere yönelik fiziki iyileştirme ve dönüşüm biraz zamanımızı alabiliyor ama zihnimizde bizler engelleri aştık. Hedefimiz; bütün engelli öğrencilerimizin hiçbir engele takılmaksızın hayatını refah içinde sürdürebileceği bir üniversite inşa etmek. Biz önümüzdeki yıldan başlayarak Millî Takım düzeyinde yahut farklı bir biçimde varlığını ortaya koyan bütün engelli sporcu kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitim programlarını ve barınmalarını onların şartlarına göre düzenleyeceğiz. Dolayısıyla sporcu dostu engelsiz bir üniversite olma hayalini gerçekleştirmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Başarı azim, inanç, disiplin ve emekle geldi
Programda Rektör Ünal, Goalball Kadın Millî Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle tanışırken, Millî Takım’ın gelecek hedeflerini kendilerinden dinledi. Söyleşide Millî Takım oyuncuları; disiplin, emek, azim ve inançla Tokyo'da altın madalyayı kazandıklarını vurgularken aynı kararlılık ve inanmışlıkla yollarına devam edeceklerini dile getirdiler.

Goalball Avrupa Şampiyonası 113 Kasım 2021’de Samsun’da
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA), farklı bölgelerde yapılacak diğer şampiyonaların bir ayağı olan Goalball Avrupa Şampiyonası’nın 113 Kasım 2021 tarihlerinde Samsun Tekkeköy’de bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleşeceğini duyurmuştu. Goalballl Kadın Millî Takımı 113 Kasım tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Goalball Şampiyonası için hazırlık kampını Tekkeköy'de bulunan Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda sürdürüyor.
10 erkek ve 10 kadın takımın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda dereceye giren takımlar, 618 Haziran 2022’de gerçekleşecek IBSA Goalball Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayata Anlam Katanlar 300 yuvayı ısıttı
YEREL HABERLER Hayata Anlam Katanlar 300 yuvayı ısıttı
Yolu kapatıp oynadılar, cezadan kurtulamadılar
YEREL HABERLER Yolu kapatıp oynadılar, cezadan kurtulamadılar
Samsun'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu
Çarşamba'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çarşamba'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı
12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: ...
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 - 1922 ...
Bafra’da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turu yapılacak
YEREL HABERLER Bafra’da Cumhuriyet Bayramı bisiklet turu yapılacak
Başkan Demirtaş: "Kentsel dönüşümü insanları üzerek yapmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Kentsel dönüşümü insanları üzerek ...
Alaçamspor’da çifte milli gurur
YEREL HABERLER Alaçamspor’da çifte milli gurur
Samsun'da 29 Ekim kutlamaları, bando konseri ile başladı
YEREL HABERLER Samsun'da 29 Ekim kutlamaları, bando konseri ile ...
Başkan Demir’den öğrencilere: “Allah rızası için çalışın, bunun dışındaki her şey boş”
YEREL HABERLER Başkan Demir’den öğrencilere: “Allah rızası için ...
Atakum Belediyesi “Çocuk Dostu Belediye” ilan edildi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi “Çocuk Dostu Belediye” ilan edildi
Askeri bando Samsun'u coşturdu
YEREL HABERLER Askeri bando Samsun'u coşturdu
Samsun’da ‘Pembe Ekim’ Semineri
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Pembe Ekim’ Semineri
‘Hasta memnuniyeti her zaman önceliğimiz’
YEREL HABERLER ‘Hasta memnuniyeti her zaman önceliğimiz’
Canik’te futbol heyecanı: Turnuvaya “Emin Kar” adı verildi
YEREL HABERLER Canik’te futbol heyecanı: Turnuvaya “Emin Kar” adı ...
Mühendislik Fakültesinden 'OMUJEST'
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesinden 'OMUJEST'
Rektör Ünal'dan yabancı öğrencilere: "Ülkenize dönerek kendi insanınıza en iyi hizmeti vermenizi arzuluyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal'dan yabancı öğrencilere: "Ülkenize ...
'Ekim Geçidi Sergisi' sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER 'Ekim Geçidi Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Alaçam'da halk eğitim kursları
YEREL HABERLER Alaçam'da halk eğitim kursları
Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 TL İstavrit 7, hamsi 15, kalkan balığının kilosu da 150 TL
YEREL HABERLER Karadeniz’in en ucuz balığı 7 TL, en pahalısı 150 ...
Samsun'da elektrikli otobüsler 2022'de devreye alınacak
YEREL HABERLER Samsun'da elektrikli otobüsler 2022'de devreye ...
Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan 199 eser görücüye çıktı Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan sergi 30 Ekim'e kadar açık kalacak
YEREL HABERLER Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan 199 eser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.