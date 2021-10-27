Özdemir: “TBB Meclis Toplantısı’nda önemli konular istişare edildi”

Havza Belediye Başkanı Özdemir, TBB Meclis Toplantısı’nda önemli konuların istişare edildiğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı Ankara’da düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında TBB hizmet binasında gerçekleşen meclis toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üye belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Önemli konuların istişare edildiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir, TBB Meclis Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret ederek burada Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile görüştü. Özdemir, Havza’ya yapılan sağlık yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.

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