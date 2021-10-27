Meme kanserinin görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, "Memede çöküntü, akıntı, ele gelen kitle gibi belirtilerde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun" dedi.

Meme kanseri belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, "Meme kanseri dünyada sıklığı giderek artmakta olan ve kadınlarda en fazla görülen bir kanser tipidir. Özellikle son yıllarda artmasının sebepleri endüstriyel gıdaların fazla tüketilmesi, gereksiz hormon ve ilaçların kullanılması, alkol ve sigaranın fazla tüketilmesi, geç evlenme ve emzirmeme gibi etkenleri meme kanserindeki artışa neden olarak gösterebiliriz. Yine son zamanlarda ultrason ve mamografi görülen vakaların artmasında bir etken olarak görülebilir. Meme kanseri en fazla meme başında akıntı, çöküntü, meme etrafında yada koltuk altında ele gelen kitle ile hastalık kendini ortaya çıkarır. Bu belirtiler ile bize başvuran hastalarımıza ultrason, mamografi ve meme MR'ı gibi tetkikler yaptıktan sonra şüpheli kitlelerden ince yada kalın iğne biyopsi ile tanıyı kesinleştiriyoruz. Meme koruma cerrahisinde multidisipliner tedavi prensipleri içinde radyoterapi ve kemoterapi kullanılmaktadır. Burada hastanın dokusuna meme yapısına, kanserin yayılımına göre tedavi şekilleri değişmektedir. Burada önlenebilir risk faktörleri, geç evlenme, emzirmeme, hormon tedavisinin gereksiz yere kullanılması, endüstriyel gıdaların kullanılmaması, alkol ve sigara tüketiminden kaçınılması sayılabilir. Kişinin doğuştan gelen genetik yapısı, radyoterapiye maruz kalma, kanser geçmişi olan kişiler de meme kanserine yakalanma riski taşımaktadırlar. Erken tanının hayat kurtardığını unutmayın ve özellikle memede çöküntü, akıntı ele gelen kitle gibi belirtilerde mutlaka doktorunuza başvurun" diye konuştu.

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