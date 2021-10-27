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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: “Kendi piyasalarını oluşturdular, birbirlerini kazıklıyorlar”

İHA

Oral: “Kendi piyasalarını oluşturdular, birbirlerini kazıklıyorlar”

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, Türkiye'ye daha önceden gelen yabancı uyrukluların kendi emlak piyasalarını oluşturduklarını, ülkeye yeni gelen vatandaşlarına gayrimenkulleri değerinin çok üstünde bir rakama satarak kazıkladıklarını, bu durumun da sektöre büyük zarar verdiğini söyledi.
Başkan Mevlüt Oral, kayıt dışı emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişilerin emlak piyasasını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Başkan Oral, özellikle Iraklıların kendi aldıkları gayrimenkulleri yine Irak’tan yeni gelen kişilere yüksek rakamlara kiraladığını ya da sattığını, yeni gelen yabancı uyrukluların da bu dairelerde 1015 kişi ile ikamet ettiğini, bunun da binalarda huzursuzluğa yol açtığını vurguladı. Iraklılar tarafından kiralanan ya da satın alınan gayrimenkullerde sürekli olarak insanların değişmesinin ve bu dairelerde oturanlarının bilinmemesinin apartman sakinlerini huzursuz ettiğini dile getiren Başkan Oral, yetkililere seslendi.

“Emlakçılarımıza, ‘bunlarla ortak çalışmayın’ dedim"
Yabancı uyruklu vatandaşlarla iş yaparken bu kişileri farkında olmadan emlakçı gibi yetiştirdiklerini ifade eden Başka Mevlüt Oral, “Türkiye’ye geldiklerinde misafir oldukları için bağrımıza bastık ama 2 kişi diye bir ev kiralıyoruz bakıyorsunuz 10 kişi evde barınıyorlar. O apartmanda oturan kişiler de bu durumdan çok rahatsız oluyorlar. Zaman içerisinde biz bunlardan para kazanma yöntemlerine girdik zannederken, bu kişileri emlakçı olarak yetiştirdiğimizin farkına varamadık. Emlakçılarımıza, ‘bunlarla ortak çalışmayın’ dedim. Dillerini bilmediğimiz için bizi kandırabilecekleri konusunda uyarmıştım. Şimdi ise herkes yabancı uyrukluların kendilerine yanlış yaptığını söylüyor. Yabancılar artık Türkiye’yi çok iyi öğrendiler ve bizim yapacaklarımızı gördüler. Yabancılar kendi aralarında bir piyasa oluşturmaya başladılar. İmkanı olan yabancılar 35 katlı bir daireyi alıyor. Aldıkları bu daireleri de birbirlerine satarak ya da kiralayarak birbirlerini kazıklıyorlar. Gelen yabancı uyruklunun cebinde ne kadar para varsa onu almaya çalışıyorlar. Biz yabancı uyruklu bir şahsa daire satmaya çalışırken 23 bin TL komisyon alırken, onlar ise en az 20 bin TL komisyon almadan daireyi vermiyorlar. Şehre yeni gelen yabancılar barınma konusunda Türkiye'ye gelmiyor. Sosyal medya aracılığıyla diğer yabancılarla iletişime geçip, kendilerine barınma yeri buluyorlar” dedi.

“Yetkililerin bu konu üzerinde durması lazım"
Özellikle gayrimenkul satın alan Iraklıların ülkeye yeni gelen başka Iraklılara daireleri kiraladığına dikkat çeken Mevlüt Oral, “Oda olarak bizim bir yaptırımımız ve önlem mekanizmamız yok. Yetkililerin bu konu üzerinde durması lazım. Bu arkadaşlar emlakçıların ekmeği ile oynuyorlar. Biz vergi veriyoruz, kira ödüyoruz. 'Yabancı uyruklu sahte emlakçılar' ise vergi de vermiyorlar ve kayıt dışı çalışıyorlar. Biz yetki versinler ekip kurup piyasaya salalım. Belirlediğimiz kişileri de yetkili birimlere bildirelim. Bu konudan çok muzdaribiz. Bu sıkıntıların kolay kolay giderilmeyeceğini düşünüyorum. Yabancılar aldıkları daireleri değişik insanlara kiralıyorlar. Ülkemize gelen yabancılar 12 sene sonra kendilerini Avrupa ya da ABD’ye atmanın derdine düşüyorlar. Yabancılar da ülkemize yeni gelen diğer yabancı uyrukluları piyasayı bilmedikleri için 50 bin TL’lik bir mali 250 bin TL’ye satıyor” diye konuştu.

“2 kişiye kiralanan dairede 15 kişi yaşıyor”
Samsun’da yabancılara kiralanan dairelerde kira anlaşmasının çok üstünde insan kaldığına da değinen Oral, şunları söyledi:
“Yabancılar 2 kişi olarak geliyor ve bir ev için anlaşıyorlar. Bir bakıyorsunuz evin içerisinde 10 kişi yaşıyor. Yabancıların içerisinde düzgün insanlar da vardır ama sıkıntıların giderilmesi konusunda bir arpa boyu yol alamadık. Türk vatandaşlarımız Almanya’ya yerleşmiş, orada tüccar olmuştur. Biz şu anda ülkemize gelen geçici sığınmacılar gibi yapmadık. Bizler Avrupa’ya çalışmak için gittik, sığınmacı olarak gitmedik. Bazı yabancı uyruklularda acıma hissi yok. Birçok yabancı uyruklu sürekli olarak Irak’a gidip geliyor. Suriyeliler Türk vatandaşı dahi olsa Türkiye’den üzerine gayrimenkul alamıyor. Bu daha önce yapılan anlaşmalardan dolayı. Iraklılar ise Türkiye’de gayrimenkul alabiliyor. Bunun da neden olduğunu bilemiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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