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Deveci'den işçilere: "Hak mücadelesinde kardeşçe, yüreklice yan yana olun" Atakum Belediyesi çalışanlarına "Sendikal Hak" semineri

İHA

Deveci'den işçilere: "Hak mücadelesinde kardeşçe, yüreklice yan yana olun" Atakum Belediyesi çalışanlarına "Sendikal Hak" semineri

Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil Deveci, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, "Hak mücadelesinde kardeşçe, yüreklice yan yana olmanızı istiyorum” dedi.
DİSK Genel İş Sendikası Samsun Şubesi Atakum Belediyesi çalışanlarına yönelik “İş Hukuku ve Sendikal Haklar” konularında iş yeri eğitim semineri gerçekleştirdi. Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde yapılan eğitim seminerine Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil Deveci, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. İki gün süren seminer dört ayrı grupta yapıldı.

“Bize düşen görev dayanışma ile el ele vermek’’
DİSK Genel İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak yaptığı açılış konuşmasında ülkenin genel tablosunda kronikleşmiş sorunların yer aldığını belirterek, “Hakların kısıtlanmak istediği, sendikaların büyük tehdit olarak görüldüğü yönetimsiz, rahatsız çalışma biçiminin yaygınlaştığı, yoksulluğun çığ gibi büyüdüğü, korku umutsuzluğun sardığı, sosyal dengenin adım adım yok olduğu, gençlerin gelecekten umutsuz olduğu bir gerçektir. Bu ortamda sendikamız ve örgütlü mücadelemiz birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Bize düşen görev dayanışma ile el ele vermek demokratik, özgür, bağımsız, ayrımsız, sömürüsüz bir dünya ve Türkiye için işçi sınıfının birlik ve dayanışmasını sağlamak olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

“Daha yaşanabilir ülke mücadelesi”
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci işçilerin sendikal haklarını kullanmasının önemine değinerek, "Ben rahmetli Kemal Türkler, Mehmet Karaca, Fehmi Işıklar ile beraber sendikacılık yaptım. Sağlık iş konusunda sendikal mücadelede onlarla beraber mücadele ettim. Ben toplu sözleşme görüşmeleri başladığından itibaren sendika yönetimlerine ‘İşçilerden aldığınız ücretin yüzde yetmişini işçilerin eğitimine harcayacaksınız’ diye söylüyorum. Eğer içinde bulunduğumuz koşulları, sınıfın şartlarını, hukukunu ve siyasetini bilmiyorsanız işçi değilsiniz. Aldığınız maaşı hak etmiyorsunuz, çocuklarınıza götürdüğünüz parayı helal ettiremiyorsunuz demektir. İyi bir aile babası değilsiniz demektir. Siz işçi sınıfı olarak toplumun en onurlu yerinde duruyorsunuz. Yeter ki bunu bilin ve mücadelesini yapın. Bunun hukukunu, felsefesini ve siyasetini kendi aranızda uygulayabilin. Sanıyorum bu ve sonraki eğitimler buna benzer bir sınıf bilincini verecektir. Bunun içinde hak aramak, haksızlığa hukuksuzluğa karşı mücadele var. Çocuklarınızın geleceği için daha yaşanabilir bir ülke mücadelesi var. Ne ile? Sendikanızla. Türkiye’de çalışan kesimin içinde memurlar ve işçiler bulunuyor ancak siyaset yapma hakkı sadece sizde var. Siz bir de memurun hukukunu da koruyor kolluyor olacaksınız. Sendikamızı görevli toplu sözleşmenizi sendikal haklarını yerinde kullanarak mücadele edeceksiniz. İşin bir tarafı bu. Bir başka tarafı da siz kamuda örgütlüsünüz. Yani belediyeler ve kamuda örgütlüsünüz. Belediyeler kamu kurumu, üstelik hizmet sektörü. Halka hizmet veriyor. Bir eli insana dokunuyor. Atakumlular sizin yaptığınız işten ötürü Atakum Belediyesi’nden memnun olmalılar. Atakum Belediyesi’ni kendilerinden hissetmeliler. Ben diyorum ya ‘Benim elim sizin omzunuzda olacak’ diye, Atakum Belediyesi de sizin aracılığınızla Atakumluların omuzlarında elini hissetmeli. Öyle önemli bir sorumluluğunuz var" diye konuştu.

“Yol haritamız Cumhuriyet”
Başkan Deveci ülke olarak yaşanan zorlu sürecin ancak el birliği ile aşılabileceği vurgulayarak, "Bu ülkeyi çocuklarımızın kentlerimizin bağında bahçesinde mutlu huzurlu oynayabileceği, geleceklerini garanti görebileceği, her birinin ayrı ayrı iş bulabileceği, kimseye muhtaç olmayacağı barış içinde birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir ülke haline dönüştürmemiz gerekiyor. Yol haritamız var. Biz kolay olmayan bir süreçten geçtik. Ülkemizi Avrupa’nın pek çok ülkesinden daha önce medeni toplumlar seviyesine çıkarmış bir yol haritasına sahibiz. Bu yol Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal’in yolu; Nutuk'ta yazılan yol Kurtuluş yolu. Onun için hem görevinizi hem de içinde bulunduğunuz konunun siyasetini eksiksiz yapmanızı diliyorum; ama bunu birlikte yapmalısınız. Biriniz diğerinizden ayrılarak başarı kazanma, kar elde etme şansımız yok. Bu birlikteliğe belediyeyi de beni de katmanız gerekiyor. Zorlanabiliriz, her şey güllük gülistanlık olmayabilir; ama bu birlikteliği sağladığımız an iyiye doğru yol alıyoruz demektir. Sizden bunu istiyorum. Hem dayanışmanızı güçlendirmenizi hem işinize dört elle sarılmanızı hem de hak mücadelesinde kardeşçe yüreklice yan yana olmanızı istiyorum. Eğer bunu yapabilirseniz bu ülkenin geleceği için hesap yapanlar da hesaplarında yanılırlar. Onları yanıltmanızı istiyorum. Yolunuz açık olsun’’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından belediye çalışanlarına seminer verildi. DİSK Genelİş Sendikası Eğitim Daire Müdürü Faruk Özdemir, ‘’İş Hukuku ve Haklarımız’’ konulu seminerinde Türkiye’deki işçilerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve sendikal haklar konusunda açıklamalarda bulunurken DİSK Genelİş Sendikası Eğitim Uzmanı Gökhan Alpuğan ise "Kıdem Tazminatının Fona Devri’’ konusunda çalışanları bilgilendirdi.

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