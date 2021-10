TAKE’den üniversitelilere ‘ilk yardım semineri’

Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği (TAKE) yöneticileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek ilk yardım semineri düzenledi.

Türkiye genelinde gönüllülük esasına dayanarak faaliyetlerini sürdüren ilk kuruluşlardan biri olan Terme Arama Kurtarma Ekibi Derneği (TAKE), OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ilk yardım semineri verdi.

İlk yardımın insan hayatını kurtarmada büyük bir önem arz ettiğini ifade eden TAKE Kurucu Başkanı Osman Çalışkan, “Muhtemel bir acil durumda sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşım süreci dakikaları aşabilir. Bu durumda acil müdahaleye ihtiyaç duyan bireye çevrede ilk yardım eğitimini tamamlamış, bilinçli bireylerin müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan bireyin beynine 3 dakika boyunca oksijen gitmediği takdirde ya beyin ölümü gerçekleşir ya da sağlık ekiplerinin müdahalesine geç cevap verebilir. İşte bu yüzden toplumumuzu ilk yardım eğitim seviyesinde geliştirmeli ve bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.



6 bin kişiye ilk yardım sertifikası verildi

Yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dernek bünyesinde temel ilk yardım eğitimlerinin alanında uzman öğreticiler tarafından verildiğini kaydeden TAKE Yönetim Kurulu Başkanı Arif Çelik, “Acil durumlarda yardım gelene kadar yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve yaralının kötüleşmesine nasıl engel olunması gerektiğine dair uygulamalı eğitimler veriyoruz. Derneğimizin kuruluşundan itibaren 4 bin 500 öğrenciye ilk yardım semineri, 6 bin kişiye ise ilk yardım eğitimini tamamladıktan sonra sertifikası verildi” dedi.

Seminere, Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, TAKE Yönetim Kurulu Başkanı Arif Çelik, Kurucu Başkan Osman Çalışkan, Başkan Yardımcısı Oğuz Koç, Yönetim Kurulu Üyesi ve usta öğretici Şükrü Özyurt ve öğrenciler katıldı.

