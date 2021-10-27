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Demir: “Samsun’u daha iyi yerlere nasıl taşırız gayreti içindeyiz” “Yusuf Ziya Yılmaz, çok başarılı belediye başkanlarından birisi” Başkan Demir ‘Eczacılar’ ile buluştu

İHA

Demir: “Samsun’u daha iyi yerlere nasıl taşırız gayreti içindeyiz” “Yusuf Ziya Yılmaz, çok başarılı belediye başkanlarından birisi” Başkan Demir ‘Eczacılar’ ile buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın çok başarılı belediye başkanlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, “Biz de bu birikimlerin üzerine koyarak Samsun’u daha iyi yerlere nasıl taşırız gayreti içindeyiz” dedi.
Başkan Mustafa Demir, “9. Şehir Buluşması” programında Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi. Bayraktepe Restoran’daki buluşmaya Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ferhat Karacan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda eczacı katıldı.
Sorunları ve talepleri dinleyerek not alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meslek gruplarıyla sürdürdükleri güçlü iletişimle kent yönetimini en iyi başaran şehir haline geldiklerini söyledi. Toplantıda eczacılara hitap eden Başkan Demir, “Dünyada bunun en iyi örneklerinden birisi Hamburg’dur. Yerel yönetimlerin, şehir hayatını nasıl zora soktuklarını giderseniz görebilirsiniz. Şehrin kentsel problemleri açısından İstanbul aslında bu örneklerden biridir. Kayseri, Denizli, Kocaeli ve Gaziantep ise iyi örneklerdir” bilgisini verdi.

“Yusuf Ziya Yılmaz, çok başarılı belediye başkanlarından birisi”
Samsun’un geçmişten itibaren belediyecilikte önemli birikimleri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Türkiye’de en eski belediye teşkilatının kurulduğu illerden birisi de Samsun’dur. Mevcut haliyle daha çok dışardan gelen vatandaşların beğenip methettiği bir şehirdir. AK Parti siyasetimiz içinde belediye başkanlığı yapan Yusuf Ziya Yılmaz Bey, devraldığı dönem itibarıyla yaptıklarıyla çok başarılı belediye başkanlarından bir tanesidir. Biz de bu birikimlerin üzerine koyarak Samsun’u daha iyi yerlere nasıl taşırız gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu diyaloğu daha ileri düzeye çıkarak sürdürmek arzusundayım”
Toplumun her kesimiyle sıkı ilişki içinde olduklarının altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:
“Eczacılar Odası da bunlardan birisidir. Sağlık konusu çok önemli. İnsanların en sıkıntılı anlarında iletişim kuruyorlar. Eczacılarımızın şehre, insanımıza, kültürümüze ve gelecek beklentilerine dair en iyi birikimi olduğuna inandığımız çok önemli bir meslek grubu var ki o da sizlersiniz. Pandemi devreye girdi. Sağlık sektöründe büyük bir mücadele verildi. Ama bu süreci en iyi gözlemleyen yine eczacılar. Olayları ölçme ve değerlendirme imkanınız var. Bu diyaloğu daha ileri düzeye çıkarak sürdürmek arzusundayım.”

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