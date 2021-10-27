Fuat Çapa: “Hedefimiz devre arasına en az ilk 6’da girmek”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, hedeflerinin ligin ilk yarısını en az ilk 6 sıra içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa, antrenman sonrasında ilk yarı hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Takım savunması anlamında geliştiklerinin altını Çapa, “Geçiş oyunlarında ve takım savunmasında sıkıntı vardı ancak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu sıkıntıyı iyi çözdüğümüzü düşünüyorum. Sahada iyi şeyler gördük. Son 10 haftayı incelediğimizde eksik olduğumuz yerler var. Bu yönlerimizi çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar oynanan maçlarda attığımız gollerin şekline baktığımız zaman geçiş oyunundan yakaladığımız fazla pozisyon var ama atmış olduğumuz gol yok. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Burada tabi önde oynayan oyuncuların performansı ve forvet oyuncularının çok fazla bir arada oynamaması gibi etkenleri gidermeye çalışacağız. Erzurumspor maçında ilk adımı attık, artık Bandırmaspor karşılaşmasıyla birlikte de merdivenleri basamak basamak yukarı çıkmak istiyoruz” dedi.



“Amacımız devre arasına en az ilk 6 içerisinde girebilmek”

İlk yarı hedefleri hakkında konuşan Fuat Çapa, "Alacağımız bir galibiyet veya mağlubiyet sıralamadaki konumumuz ve camianın ruh halini belirleyecek. Bandırmaspor maçı o yüzden çok önemli bir karşılaşma oyuncularımız Erzurumspor maçında yaptıklarının üzerine biraz koyup mücadele ederse iyi bir sonuçla Samsun'a döneriz. İstemek ile uygulamak arasında fark var. Biz ligi 1. sırada bitirmek isteriz. Bunu herkes ister. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda da gerçekçi olmamız gerekiyor. Amacımız devre arasına en az ilk 6 içerisinde girebilmek. Ondan sonra ilk 6 içerisindeki puanlamaya göre, yukarıdaki takımların puanlamasına göre bir rapor yapıp, yönetimin istediklerini de dinledikten sonra o doğrultuda rapor hazırlayıp, yönetime veririz. Ondan sonra da değerlendirirler ve gereğini yapıp eksiklikleri tamamlarlar” diye konuştu.



Sakatların durumu

Sakat futbolcuların dönüş süreleri hakkında da konuşan Çapa, şunları söyledi:

“Sakat futbolcuların durumunda pek bir değişiklik olmadı. Alen Melunovic halen fizyoterapist eşliğinde koşu yapıyor. Vukan Savicevic, pazar gününden beri takım idmanlarına katılıyor. Vukan uzun süredir karşılaşma oynamadı ve takımla beraber çalışmadı. Vukan’ın belirli bir süreye ihtiyacı var. Büyük ihtimalle milli takım arasından sonra fiziki parametreleri el verdiği sürece rekabet ortamına girecek. Gökhan Karadeniz durumunda ise sakatlığı geçse bile şu anda 90 dakika oynayacak seviyede değil. Ligin 3. haftasında sakatlanmıştı ondan sonraki süreçte 6 karşılaşma kaçırdı. Biz göreve başlamadan 23 gün önce takıma katıldı. Sakatlığıyla ilgili bir sıkıntısı yok ama maç kondisyonu eksikliği var."

Samsunspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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