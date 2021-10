Başkan Sandıkçı: “Canik kabuk değiştiriyor”

İlçedeki projelerin bitme aşamasına geldiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik şu an ciddi bir kabuk değişimi yaşıyor” dedi.

Göreve geldikleri 2019 yılı Mart ayı itibariyle ilçede bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Göreve yaptığımız iki buçuk yıl boyunca ilçemizde ciddi değişiklikler oluyor. Canik şu an ciddi bir kabuk değişimi yaşıyor. Canik bugün ilçeler arasında örnek bir ilçe olmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Halkımız bize 2019 yılında büyük bir emanet teslim etti. Bu bizim için çok ağır bir sorumluluk” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Mevcut hizmetlerimizle yetinemeyiz. Her zaman daha iyisinin gayreti içerisinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

İlçeyi yeni yollar, kentsel dönüşüm, yeni üniversite yurtları, Şehir Hastanesi inşaatı, hızlı tren istasyonu gibi yatırımlarla çok daha modern hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hizmet üretmek için gün bugün; bugünü verimli kılmak durumundayız. Biz işimizi doğru yapar ve insanların beklentilerini karşılarsak hedeflerimize daha hızlı ulaşırız” ifadesini kullandı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Emlak Konut’un yaptığı 700 daire bitiyor. Kentsel Dönüşüm devam ediyor. Şehir Hastanesi 2023’te tamamlanıyor. Millet Bahçesi bitti. Hükümet Konağı bu yıl sonu itibariyle bitiyor. Karakolumuz yapıldı, sene içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Tamamlanmak üzere olan projelerle seneye kadar tüm devlet kurumlarımız ilçemizde kendi binalarımızda hizmet vermeye başlayacak” dedi.



Yeni imar çalışmalarıyla birlikte Canik’in büyük yatırım alan bir ilçeye dönüştüğüne vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Daha fazla iş yapmak istiyoruz. 5 yıl içinde yatırımları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız hızla ilerliyor. Canik bugün ilçeler arasında örnek bir ilçe olmaya devam ediyor. Ama inanın daha fazla çalışmak için zaman bize yetmiyor” diye konuştu. Belediye olarak alt yapıya önem verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Zaman zaman yatırım ve hizmetler bölgesel olarak değişebilmektedir. Bu yıl ağırlığımız Derecik, Atatürk, Düvecik Mahalleleri’ndeydi. Şehir Hastanesi’nden dolayı orada yoğun bir çalışma içine girdik” şeklinde konuştu.

Tüm bu yoğun tempo içerisinde halk ile sürekli iç içe olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Sandıkçı, “Gerek sahadaki çalışmalarımız esnasında gerek halkımızı ziyaret ettiğimiz sırada gerekse makamımızda gerçekleşen buluşmalarda halkımızla daima hemdem olmaya gayret ediyoruz. Çünkü halkın derdiyle dertlenemezsek onlara sağlıklı hizmet sunamayız” diye konuştu.

