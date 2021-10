Rektör Ünal'dan veterinerlik öğrencilerine: “Gelecekte başarı hikayelerinizi duymak istiyoruz” Veteriner hekim adayları önlüklerini giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler için düzenlenen geleneksel beyaz önlük giyme töreninin 8’incisi ve 9’uncusu, fakültenin İbni Sina Amfisinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilere hitaben konuşma yaptı. Diğer sağlık mensupları gibi veterinerlerin de önlüklerinin bir simge olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, bu simgenin kişilere sorumluluk yüklediğini ve artık birer hekim olduklarını gösterdiğine dikkat çekti. Konuşmasında salgınlara da değinen Rektör Ünal, çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı kuşatan salgınların insanlara çok şey öğrettiğini ve alışkanlıkları da değiştirerek yeni bir hayat stilini oluşturduğunu anlattı.

Rektör Ünal, konuşmasında hayvan psikolojine değinerek veteriner hekimlere büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti. Rektör Ünal konuşmasında, “İnsanlar hasta olduğumda derdini karşı tarafa anlatabiliyor. Ama siz veterinerler öyle bir noktada sorumluluk üstleniyorsunuz ki karşınızdaki varlık size derdini anlatamıyor. Bunun anlamı şu veteriner hekim olarak sizin çok yönlü olmanız gerekiyor, hastalığını anlatamayan varlığın derdini anlamanız ve onu kavramak zorundasınız” dedi.

Yaşanılan dünyada insanlık sürekli doğayı tahrip ettiğini belirten Rektör Ünal, “Varlıkları yaşam alanlarını zorlaştıracak şekilde onları doğal ortamlarından itiyoruz. Bu değişim küresel değişime dönüştüğünde her canlının doğal yaşam alanında bir şeyler değişecek. İlerleyen zamanlarda iklim göçü konuşmak zorunda kalacağız. İlerleyen süreçlerde bu süreci tersine çevirecek eylemler üstlenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

OMÜ Veteriner Fakültesi Türkiye’nin seçkin fakültelerden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, öğrencilerden kişisel gelişimlerini ve kendi tarzlarını geliştirerek sadece derslerle yeterli kalmayarak yaşadıkları dünyayı okuyabilmelerini istedi. Öğrencilerden mesleki ve kişisel seviyelerini en üst düzeyde tamamlayarak mezun olmalarını ifade eden Prof. Dr. Ünal, “Gelecekte başarı hikâyelerinizi duymak istiyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Veteriner hekimlik eğitiminde müfredat ve yöntemlerin, pandeminin ortaya çıkardığı çıktılara göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Samsun –Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habib Muruz, “OMÜ, fiziksel altyapısının güçlü olması nedeniyle bu sürece çok hızlı bir şekilde geçiş yaptı ve aynı tempoyla da devam ediyor. Sevgili gençler sizler çevrim içi bir dünyada doğdunuz. Sürekli artan dijitalleşmeyle kendinizi güncellediniz ve büyüdünüz. Şahsen benim gözlemim; sürece adapte olmakta zorluk çekmediğiniz yönünde. Ama zaman ilerledikçe şunu gördük: Süreç, ev tabanlı bir süreç ve ekran yorgunluğu başladı. Bu sürecin, veteriner hekimlik öğrenimindeki kazanımlar üzerine etkilerini bilmiyoruz zira uygulamalı bir fakülte. Ayrıca pandemide gıda güvenliği ve güvenli gıdaya erişim de öncelikli konular olarak gündeme oturdu. Yanı sıra da epidemiyoloji (salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı) ve veteriner halk sağlığı konusu önem arz etmeye başladı. Dolayısıyla bu çıktıları iyi değerlendirmek gerekiyor yani veteriner hekimlik eğitiminde müfredat ve yöntemlerin, pandeminin ortaya çıkardığı çıktılara göre yeniden gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım yüz yüze eğitimi yıl sonuna kadar başarıyla sürdürürüz” şeklinde konuştu.



“Veteriner hekimlik mesleğine hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum”

Ardından söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, öğrencilerin giyeceği beyaz önlüğün saflığın ve sadeliğin sembolü olduğunu vurgulayarak “Bu önlük üzerinde kir, leke kabul etmez. Bu önlük, elbette çalışma ve uygulamalarınız esnasında kirlenecek ama yıkanınca tekrar eski hâline dönecektir. Burada beyazın sembolünde aslolan; vicdanlarımızın, özümüzün kirlenmemesidir zira onun temizlenmesi çok zordur. Toplum içinde size dönük her övgü ve her yergi sizin şahsınızda olduğu kadar mesleğinizi de etkileyecek. Bu nedenle mazisinde nice örnek şahsiyetler, nice başarılı işler çıkarmış olan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

OMÜ Veteriner Fakültesini kazanan öğrencilerin sınavda yüzde 4’lük dilimin içine girdiğine dikkat çeken Dekan Albayrak, “Bu fakülteye bu dilim içerisinde yer alarak girmeniz, 100 kişinin 96’sını geçtiğiniz anlamına geliyor. Bu başarınızı burada da tekrar edip, 5 senede eğitiminizi başarıyla tamamlayarak sizden hizmet bekleyen bu ülkenin saflarında yerinizi almanız en büyük beklentimizdir. Bu hafta aynı zamanda veteriner hekimliği eğitimöğretiminin 179. yıl dönümü. Bu kadar köklü bir geçmişe sahip mesleğimiz var ve ne kadar gurur duysak azdır. Sizler bu mesleğin tohumlarısınız ve bu eğitim mabedi de tarlanız. Buradan mümkün olduğunca istifade ediniz. Yarın meyveleriniz, gölgeleriniz bu memleketin insanına aş, iş, hizmet ve bereket olarak dönsün” açıklamasında bulundu.

Veteriner Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin takdim edilen beyaz önlükleri giymelerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

Öğrencilere beyaz önlüklerinin takdim edildiği törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Metin Çenesiz, Prof. Dr. Şerife Tütüncü, kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

