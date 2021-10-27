Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Emine Erdoğan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott ile bir araya geldi

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 06 GD 9206 plakalı hafif ticari araç, Recep B. yönetimindeki 34 ZPT 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yaralanan Bilge B. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.