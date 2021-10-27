Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 55 ADL 182 plakalı otomobil ile Hikmet Özçağlar (71) yönetimindeki 55 AB 127 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Özçağlar yapılan müdahalelere rağmen kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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