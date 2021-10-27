Çiftçilere karakılçık tohum desteği

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çiftçilere ata tohumu karakılçık tohum dağıtım programı düzenlendi.

Bafra Belediyesi'nin sağladığı tohum desteği ile Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama bahçesinde geçen yıl 7 dönümlük arazide üretilerek hasat edildikten sonra tohumluk olarak ayrılan ata tohumları toprakla buluşacak.

50 dekar alanda ekilmek üzere 2'si kadın 8 çiftçiye Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından bin 300 kilogram tohum desteği düzenlenen törenle dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.