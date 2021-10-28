Klasik soba yerini çok yönlü kuzineye bıraktı Kuzinede ısınmanın yanı sıra aynı anda yemek pişirme, ekmek pişirme, su ısıtma ve çay demleme yapılabiliyor

– Soğuk kış günlerine kısa bir süre kala vatandaşlar sadece odayı ısıtan klasik sobaların aksine aynı anda yemek pişirme, ekmek pişirme, su ısıtma ve çay demleme özelliklerini barındıran kuzinelere yöneldi.

Havaların soğuması ve yakıt fiyatlarının artması, vatandaşların soba tercihini de değiştirmeye başladı. Eskiden kullanılan kovalı ve dökümlü sobaların aksine ısınmanın yanı sıra birçok özelliği de bünyesinde bulunduran kuzineye geçiş yapılmaya başlandı. Vatandaşlar artan yakıt faaliyetlerinden en az oranda etkilenmek adına ısınmanın yanında başka özellikleri olan sobaları tercih etmeye başladı. Bu kapsamda eski klasik sobaların satışı oldukça azalırken yerine ısınma, yemek pişirme, su ısıtma, ekmek pişirme ve çay demleme bölmeleri bulunan kuzinelere rağbet arttı.



“Vatandaşlar kuzineyi çok amaçlı olarak kullanarak tasarruf etme yoluna gidiyorlar”

Eski sobaların yerine çok amaçlı kullanılan kuzinelere daha çok ilgi gösterildiğinin altını çizen 40 yıllık soba ve malzemeleri satıcısı Şeref Şentürk, “Vatandaşlar artık en çok kuzine istiyor. Fırınlı sobalar daha çok gidiyor. Hem ekmek yapıyorlar hem yemek pişiriyorlar hem çay demliyorlar hem de mutfak ve banyo için su ısıtıyorlar. Vatandaşlar kuzineyi çok amaçlı olarak kullanarak tasarruf etme yoluna gidiyorlar. Artan fiyatları satışlarımızı olumsuz etkiledi. Geçen sene sattığımız sobanın yarısı kadar soba sattık. Fiyatlar çok yükseldiği için satışlar azaldı ve vatandaşlar da sobalarını yenileyemedi. Kömür fiyatlarının artması da işlerimizin düşmesinde etkili oldu” dedi.



“Soba fiyatları 300 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor”

Bu sezonki soba fiyatlarından da bahseden Şentürk, “Geçen sene 600 TL’ye sattığımız sobayı bu sene 1200 TL’ye satıyoruz. 10 lira olan boruyu da 20 liraya satıyoruz. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 100 oranında bir artış oldu. Bunun sebebi de hammaddenin pahalanması. 6 TL olan sacın kilosu 12 TL’ye çıktı. Bu da soba fiyatlarına yansıdı. Soba fiyatları 300 TL’den başlayıp, 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. 300 TL olanlar sac kuzineler. Kovalılar da 600700 TL civarında satılıyor” diye konuştu.

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