Samsunspor ile Bandırmaspor 9. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Bandırmaspor ligin 11'inci haftasında tarihlerindeki 9'uncu randevularına çıkacaklar.

Samsunspor ile Bandırmaspor bu zamana kadar 8 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor ve Bandırmaspor ikişer galibiyet alırken, 4 kez ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bandırma’da oynanan 4 maçta da Samsunspor galibiyet elde edemedi. Bandırmaspor, kendi sahasında Samsunspor’u ağırladığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bandırmaspor’un 18 puanı bulunuyor. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol gönderen Balıkesir temsilcisi, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen kırmızıbeyazlılar kendi kalesinde de 14 gol gördü.

Hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 2 takım da rakiplerini yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Samsunspor kendi sahasında 1922 Konyaspor'u 21 ile geçerken, Bandırmaspor ise sahasında ağırladığı Çankaya FK'yı 20 ile geçmesini bildi.

30 Ekim Cumartesi günü Bandırma’da oynanacak karşılaşma ile Samsunspor ve Bandırmaspor 9. kez kozlarını paylaşacaklar.

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