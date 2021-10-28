Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı Kaza anı kamerada

112'yi çıldırttı! Bin kez aradı, 10 bin mesaj attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, OrduSamsun karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa E. (51) yönetimindeki 53 HC 424 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek taklalar atmaya başladı. Taklalar sonucu karşı şeride savrulan kamyonet, devrilerek durabildi. Kaza sonucu sürücü Mustafa E. (51) ve yanında bulunan Mustafa E. (41) yaralandı.

Yaralılar, devrilen araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın yaşandığı noktadaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaza anı anbean yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.