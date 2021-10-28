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İş yerinin önünde bulduğu balaban kuşuna sahip çıktı

DHA

İş yerinin önünde bulduğu balaban kuşuna sahip çıktı


Barış BUDANOĞLUMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Bekir Sel iş yerinin önünde nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu buldu. Sel, yorgun düştüğü belirlenen kuşu su ve yemle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim etti.
İlkadım ilçesinde esnaflık yapan Bekir Sel, sabah saatlerinde geldiği iş yerinin önünde farklı bir kuş türü gördü. Sel, internette yaptığı araştırmada korumaya aldığı kuşun, nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan balaban kuşu olduğunu öğrendi. Kuşu su ve yemle besleyen Sel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Dükkana gelen ekipler, Balaban kuşunu teslim aldı. Ekipler, kuşun veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra doğaya bırakılacağını belirtti.
'EVCİLLEŞTİRMİŞİZ GİBİ YAKINLIK OLUŞTU'
Kuşu sabah işe geldiğinde dükkanının önünde bulduğunu anlatan Bekir Sel, "Bildiğimiz kadarıyla bu kuş göçebe bir tür. Zannedersem göç sırasında yorgun düştüğü için buraya sığındı. Biz de kuşu muhafaza altına aldık. İlk bulduğumuz zaman, ne tür bir kuş olduğunu bilmediğimiz için ekmek verdik, su verdik. İnternetten araştırdığımız kadarıyla da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, yabani bir tür. Ancak evcilleştirmişiz gibi yakınlık oluştu aramızda. Yaban hayatının bir parçası olduğu için yetkililere teslim etmenin daha doğru olduğunu düşündük. Bizim de hayvanlara karşı ilgimiz var, evimizde beslediğimiz hayvanlarımız var. Bu hayvanı bulunca da kayıtsız kalmadık" diye konuştu.
`TEHLİKELİ BİR KUŞ TÜRÜDÜR´
Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Hasan Aktürk ise kuşun çok özel ve zor görülebilen bir tür olduğunu belirterek, "Balaban türü, göç eden ve kışın ülkemizde görülen bir kuştur. Kamuflaj yeteneği çok üst düzeydir. Büyük bir ihtimalle Karadeniz'i geçtikten sonra yorgun düştü. Bu sebeple kendine sığınacak bir liman aradı. Aslında balaban kuşu, insanların göz bölgelerine gagasıyla vurarak ciddi yaralanmalara neden olabilecek, tehlikeli de bir kuş türüdür. Yorgun düştüğü için daha uysal bir görüntüsü vardı. Balaban kuşu, doğada artık oldukça az sayıda var. Bizler kuş gözlemcisi olarak balaban kuşunu çok az sayıda görüyoruz. Bu nedenle kuşu bulup yetkililere teslim eden esnaf kardeşimize de teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN
2021-10-28 12:10:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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