İlkadımlılara Çocuk Şenliği daveti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyecekleri Çocuk Şenliği'ne davet etti.

İlkadım Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıl dönümü için bir takım etkinlikler hazırladı. Derebahçe Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı’nda bu kapsamda bir çocuk şenliği düzenlenecek. 29 Ekim Cuma günü saat 14.00'te başlayacak şenlik saat 16.00’ya kadar sürecek. Şenlikte balon, pamuk şeker, akülü araba, oyun parkı, patlamış mısır ve uçurtma gibi imkanlar çocuklara sunulacak.

Vatandaşları düzenlenecek etkinliğe davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Türk milletinin en büyük kazanımı Cumhuriyet'tir. Halkın egemenliğinin ilan edildiği, halk iradesinin üzerinde daha büyük bir irade olmadığını ilan eden Cumhuriyet'i her koşulda savunmak, coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bayramımız şimdiden kutlu olsun" dedi.

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