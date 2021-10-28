Sağlıkçılardan coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Samsun’da doktorlar ve hastane personel Cumhuriyet Bayramı'nı Cumhuriyet şarkıları eşliğinde coşkulu şekilde kutladı.

Liv Hospital Samsun Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir sanat atölyesi öğrencilerinin yaptığı resimlere yer vererek lobide Cumhuriyet Sergisi açan hastanede çocuklar, doktor ve hastalardan koro ile Cumhuriyet şarkıları eşliğinde coşkulu bir bayram kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde tüm Liv Hospital çalışanları kırmızı beyaz giyinerek hastaneyi Türk bayrağı renkleriyle donattı. Misafirlerine Türk bayrağı ve “Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” mesajlı kokart hediye eden çalışanlar, hastaları sergiye davet etti. Etkinlik sonunda ise çocuklar ve çalışanlar kırmızıbeyaz balonları gökyüzüne bırakarak renkli anlar yaşattılar.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, “Liv Hospital Samsun ailesi olarak Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarımızın yaptığı resimlerle bir Cumhuriyet Sergisi açtık ve hep birlikte şarkılar söyledik. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve sevgi ile anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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