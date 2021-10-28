PÜİS'ten ‘yakıt yok’ açıklaması Güler: "Kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahipleri uyarıldı" "Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PÜİS'ten ‘yakıt yok’ açıklaması Güler: "Kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahipleri uyarıldı" "Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı"

İHA

PÜİS'ten ‘yakıt yok’ açıklaması Güler: "Kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahipleri uyarıldı" "Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı"

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, motorin ve benzin zammı öncesinde 'akaryakıt satılmaması' konusuna açıklık getirdi.
Artan döviz kuru ve brent petrolün fiyatının artması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Özellikle otogaz ve benzine gün aşırı zam gelirken, motorine de zamlar yansıtıldı. Yakın zamanda zam haberini duyan vatandaşlar akaryakıt istasyonlarından zam öncesi yakıt almak isterken, ‘yakıt yok’ yanıtını aldılar.
Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Zafer Güler, Samsun’da zamlar öncesi yakıt satmayan birçok istasyonda gerçekten yakıt kalmadığını ileri sürerek, kötü niyetli akaryakıt istasyonu sahiplerinin ise uyarıldığını belirtti.

“Akaryakıt satmayan 20 istasyonun 18’inde gerçekten yakıt bitti”
Zam öncesi akaryakıt satılmaması konusuna açıklık getiren Başkan Zafer Güler, “Petrol istasyonlarının çoğunluğu tesisattan mal alamadığı için o duruma düştü. Bir yoğunluk oldu. Herkes 'akaryakıta 45 kuruş zam gelecek' diye akaryakıt istasyonlarına akın etti. İstasyonlar 3 günde satacağı malı o günde sattı. İnsanlara yakıt vermeyen bayi sayısı 20 ise 18’i 'yakıt olmadığı' için ‘yok sattı’. Bayileri polis ve EPDK yetkilileri gidip kontrol ettiler. Birçok istasyonun tankında yakıt olmadığı da yapılan incelemelerde görüldü. Art niyetli arkadaşlarımız yok mudur? Olmuştur. Onlara da gerekli ikazlar yapıldı. ‘Bu yaptığınız tamamen yanlıştır, böyle bir şey yapamazsınız, mallarınız bitene kadar satacaksınız, sattıktan sonra da yok diyeceksiniz’ diye. Olay bu” dedi.

“Normalde günde 5 bin litre mal satan bir istasyon o gün 15 bin litre mal sattı”
Birçok bayide yakıtın gerçekten tükendiğini dile getiren Zafer Güler, “Vatandaşların ‘yakıt yok’ cevabını aldığında müracaatta bulunacağı yer Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü’dür. Şikayetler mesai saatleri içerisinde veriliyor. Emniyet birimleri bu işe karışamıyorlar çünkü onların bilgisinde olan bir iş değil. Mesai saatinden sonra böyle bir şikayet olursa yapacak pek bir şey de kalmıyor. Samsun’da yakıt satmayan 20 bayi varsa bunların 18’si dediğim gibi gerçekten ellerinde yakıt kalmadığı için satış yapmamıştır. Yakıt satılmayan günler motorin ve benzine zam geleceği günlerde yaşandı. Halk birden benzin ve motorine hücum edince ana tedarikçilerin elinde de mal kalmadı. Örneğin normalde 5 bin litre mal satan bir istasyon o gün günde 15 bin litre mal sattı. Birçok istasyon mallarını o günlerde bitirdi. Almaya gittiğinde de ana tedarikçiden de mal temin edemedi” diye konuştu.

“Akaryakıt fiyatları şu anki durumdan aşağıya düşmez”
Akaryakıt fiyatları hakkında da görüş bildiren Güler, şunları söyledi:
“Akaryakıt fiyatlarındaki artışları dolar kurunun yükselmesine bağlıyorum. Dolar 1 yılda yüzde 32 değer kazandı. Aynı zamanda brent petrol fiyatları da çok arttı. Brent petrol 60 dolardan 85 dolara yükseldi. Bunlar fiyatları yükseltti. Akaryakıt yurt dışından alındığı için, fiyatlarının artmasında bu saydığım olaylar büyük etmen oldu. Devlet ÖTV’yi sıfırlamış olsa dahi fiyatlar şu anki durumundan aşağıya inmez. Dolar bu seviyede kalırsa fiyatlar düşmez. Benzine 25 kuruş indirim geleceği konuşuluyor ama henüz net değil.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu kapıyı açtı, motosikletli çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu kapıyı açtı, motosikletli çarptı: 1 yaralı
Samsun’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Anıtta tören düzenledi
YEREL HABERLER Samsun’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Anıtta ...
İlkadımlılara Çocuk Şenliği daveti
YEREL HABERLER İlkadımlılara Çocuk Şenliği daveti
Sağlıkçılardan coşkulu Cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Sahil güvenlik helikopterinden nefes kesen eğitim Sahil güvenlikten Samsun Limanı'nda kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Sahil güvenlik helikopterinden nefes kesen ...
İş yerinin önünde bulduğu balaban kuşuna sahip çıktı
YEREL HABERLER İş yerinin önünde bulduğu balaban kuşuna sahip çıktı
Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçip takla ...
Manda ve manda ürünlerinin katma değeri arttırılıyor
YEREL HABERLER Manda ve manda ürünlerinin katma değeri arttırılıyor
Karadeniz’in kalbinden dünyaya uzanan başarı hikayesi 23 yıldır Türk bayrağını dünyada başarıyla dalgalandırıyor
YEREL HABERLER Karadeniz’in kalbinden dünyaya uzanan başarı ...
Samsunspor ile Bandırmaspor 9. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bandırmaspor 9. randevuya çıkıyor
Patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor 2 yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu
YEREL HABERLER Patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış ...
Klasik soba yerini çok yönlü kuzineye bıraktı Kuzinede ısınmanın yanı sıra aynı anda yemek pişirme, ekmek pişirme, su ısıtma ve çay demleme yapılabiliyor
YEREL HABERLER Klasik soba yerini çok yönlü kuzineye ...
Samsun’da traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Çiftçilere karakılçık tohum desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere karakılçık tohum desteği
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını ...
Tartıştığı karısını falçatayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını falçatayla yaraladı
Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Bafra Ovası’nda “Damla Sulama Sistemi ile Çeltik Yetiştiriciliğine Çeşit Performansları Hasat Günü” Bafra Kaymakamı Ertürkmen: “Ve başardık, damlama sulama ile de çeltik olabileceğini tüm Türkiye’ye ispatladık”
YEREL HABERLER Bafra Ovası’nda “Damla Sulama Sistemi ile Çeltik ...
Rektör Ünal'dan veterinerlik öğrencilerine: “Gelecekte başarı hikayelerinizi duymak istiyoruz” Veteriner hekim adayları önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Rektör Ünal'dan veterinerlik öğrencilerine: ...
Acil anjiyo olması gereken hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Acil anjiyo olması gereken hasta ambulans ...
Başkan Sandıkçı: “Canik kabuk değiştiriyor”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Canik kabuk değiştiriyor”
Fuat Çapa: “Hedefimiz devre arasına en az ilk 6’da girmek”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Hedefimiz devre arasına en az ilk 6’da ...
Ankara'dan 23 madalyayla döndüler
YEREL HABERLER Ankara'dan 23 madalyayla döndüler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.