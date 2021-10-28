Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent bölgesi Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.T. (36) sağ bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden şahıs tedavi altına alındı. M.T., kendisine otomobilden ateş açıldığını ve şahısları tanımadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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