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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Atakum ilçesi Atakent bölgesi Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.T. (36) sağ bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden şahıs tedavi altına alındı. M.T., kendisine otomobilden ateş açıldığını ve şahısları tanımadığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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