Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi Pelitoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri F.K., C.Ç., Y.T., M.B. ve H.K.'yi kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 4 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet malya demiri ile 1 adet balyoz ele geçirildi. İfadesi alınan 5 kişi, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.