AVM'deki mağazadan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'da Bulvar AVM'deki bir mağazadan giyim eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Bulvar Alışveriş Merkezi'ndeki (AVM) bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.B. (18) ile S.O. (18) adlı kadın, görevliler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen S.B. ve S.O.'nin 1 adet sırt çantası, 1 adet sutyen, 1 adet kol çantası, 1 adet gömlek ve 1 adet swit çaldıkları ortaya çıktı. Poliste ifadeleri alınan S.B. ve S.O., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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