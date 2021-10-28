Samsun’a şehit ateşi düştü

Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29) acı haberi, Samsun'daki ailesine ulaştı. Harun Çalışkan'ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü ve "Beni merak etmeyin, zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi.
Irak'ın kuzeyinde görevli Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan, EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun´un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İlyasköy Mahallesi´ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Recep ve anne Gülistan Çalışkan, acı haberle yıkıldı. Şehidin eşi Dilek Çalışkan´ın 3 aylık hamile olduğu, Harun Çalışkan´ın şehit olmadan 2 saat önce annesiyle telefonda görüştüğü bildirildi. Şehit Çalışkan'ın bu görüşmede "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNANBarış BUDANOĞLUZeynep Irmak ÖCAL
2021-10-28 21:09:07
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