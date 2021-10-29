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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Harun Çalışkan’ın naaşı Samsun’a getirildi

İHA

Şehit Harun Çalışkan’ın naaşı Samsun’a getirildi

Kuzey Irak’ta el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın naaşı askeri uçakla Samsun’a getirildi.

Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından gönderilen şehidin cenazesi saat 00.25 sıralarında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan ile aile üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehit Çalışkan’ın cenazesi, uçaktan indirildiği sırada kız kardeşi Sevda Çalışkan ve annesi Şehri Çalışkan gözyaşlarına boğuldu. Askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin babası Recep Çalışkan ve 2 aylık hamile olan eşi Dilek Çalışkan sağlık durumları nedeniyle törene katılamadı. Şehidin cenazesi yarın Havza ilçesinde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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