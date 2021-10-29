Devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada



Mustafa İNAN/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da hamsi yüklü TIR´dan dökülen su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçip devrildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çarşamba ilçesi Kirazbucağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 53 HC 424 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü Mustafa E. ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, hamsi yüklü TIR'dan dökülen su nedeniyle yolun kayganlaştığını, kazanın da bu nedenle olduğunu belirledi. Polis ekipleri yolda önlem aldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-10-29 09:50:43



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