19 Mayıs'ta akü ve kablo hırsızlığı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir inşaat şirketine ait yerden akü ve kablo hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi.

Olay 6 gün önce Fındıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere ıslahı yapan şirkete ait bir kamyondan 2 adet, ekskavatör içerisinden 7 adet akü ile 15 metre kablo hırsızlığı meydana geldi.

Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen B.Y. Kuşkayası Mahallesinde gözaltına alındı. Çalınan 9 akü ve kablo Samsun'da bir hurdacı da ele geçirildi. Çalınan malzemeler inşaat şirketine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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