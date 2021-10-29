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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da 3. Cumhuriyet Bisiklet Turu

İHA

Bafra’da 3. Cumhuriyet Bisiklet Turu

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu oldukça coşkulu geçti.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında “Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla” sloganıyla düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu’na katılım oranı ise oldukça yüksekti. Bafra Belediyesi'nin daveti üzerine cumhuriyet kutlamalarına katılmak üzere yaşlısı, genci bisikletini alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na koştu.
Yoğun ilginin yaşandığı bisiklet turuna Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, siyasi parti temsilcileri da eşlik etti. Meydanda toplanan kalabalığa belediye görevlileri pandemi kurallarına uyulması için sık sık uyarılar yaptı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın startıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu Kızılırmak Sedde Parkında son buldu.
Bisiklet turu sonunda konuşan Belediye Başkanı Kılıç, etkinlik hakkında şunları söyledi:
“Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yılında belediyemizce üçüncüsü düzenlenen bisiklet turu geçmişte olduğu gibi yine görkemli geçti. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan her yaştan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Amacımız hem cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamak hem de gençlerimizi bisikletlerle buluşturmaktı. Bu düşüncelerle başlattığımız bisiklet turumuza her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bundan sonra bu bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız.”

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