Terme’de '29 Ekim' Coşkusu

Samsun’un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Terme’de coşkuyla kutlandı. Terme Kaymakamı Metin Maytalman, kaymakamlık binasında Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan ve protokol üyeleri ile birlikte tebrikleri kabul etti. Kaymakamlıkta yapılan kabul programının ardından ilçe protokolü Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kaymakam Maytalman ve Başkan Kılıç'ın öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünün onurunu ve sevincini hep birlikte yaşandığını ifade eden Kaymakam Maytalman, “Bu millet, 2 bin yıllık tarihi boyunca her zaman adalet ve merhametle hükmetmiş Sultan Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi yiğit ve kahraman devlet adamları yetiştirmiştir. Bu millet, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli gibi Manevi Mimarları, Ali Kuşçu, Farabi, İbni Sina, Aziz Sancar gibi filozof ve alimleri, Yaşar Doğu, Hamza Yerlikaya, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Can Bartu gibi sporcuları ve dünyaca ünlü birçok sanatçı yetiştirmiş bir millettir. Sevgili gençler, muasır medeniyet yolunda sizlere önemli görevler düşüyor. Yarının toplumunu sizler kuracaksınız. Bu ülke sizlerin omuzları üzerinde yükselecek. Bizlerin görevlerini sizler devralıp daha ileriye taşıyacaksınız. Cumhuriyeti korumak için çok çalışmalısınız” dedi.

Program, öğrencilerin cumhuriyet temalı şiirlerini seslendirmesi, ödül töreni ve tören geçişiyle sona erdi.

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