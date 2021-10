Gazi Paşalılar davul-zurna ile 'Cumhuriyet'i kutladı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni', coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.



Bafra Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Özata yaptığı açılış konuşmasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gaziler, şehitler anısına biz bu geceyi kutlamaya devam edeceğiz" dedi.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç,”Bugün bir acı kaybımız oldu . Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah son acımız olur diyorum. Her zaman olduğu gibi Gazi Paşa bu kutlamaları bir başka yapıyor. Cumhuriyetimizi kolay kazanmadık.98. yılını kutluyoruz. Ülkemizde, vatanımızda her zaman gözü olanlar olmuştur. Yakın tarihte de geçmişte de mutlaka gelecekte de gözü olanlar olacaktır ama bu aziz millet her zaman gerekli cevabı vermiştir. 98. yılını kutladığımız bu Cumhuriyet'i sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Bugüne kadar nasıl yaşatmışsak aynı şekilde yaşatacağız" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü. Mazlum milletlere örnek olan bu tarih Türk tarihinin önemli bir kırılma noktasıdır. Cumhuriyet; kişiye var olma, kendini geliştirme , kadına gerek sosyal hayatta, çalışma hayatında siyasal hayatta var olmasını sağlayan bir düzendir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Gazipaşalılar sonra davulzurna eşliğinde Rumeli havaları ile gece geç saatlere kadar Cumhuriyet kutlamalarına devam etti.

