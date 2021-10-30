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Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

İHA

Motosikletli kuryelerden kortejli kutlama

Samsun’da motosikletli kuryeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şehir turu atarak kutladı.
Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği ile Restoran ve Otel İşçileri Sendikası üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gece geç saatlerde kutlama programı düzenledi. Yemek sektöründe geç saatlere kadar çalışan motosikletli kuryeler, gün içinde kutlayamadıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı saat 23.59'da toplanarak kutladı.
Bir gün önceden duyurusu yapılan ve tüm motosiklet tutkunlarının davet edildiği etkinlik kapsamında Baruthane Mahallesi'nde toplanan motosikletli kuryeler, Batıpark’tan Çobanlı İskelesi'ne kortej yaptı. Hatıra fotoğrafı çekimi sonrası, Türk bayraklarıyla donatılmış motosikletleriyle Onur Anıtı'na doğru yol alan kortej, halk tarafından da ilgiyle izlendi.
Herhangi bir aksilik yaşanmadan son bulan etkinlikte, bir sonraki buluşmanın menemen partisi olacağı ve katılımcılara ücretsiz olacağı sözü verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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