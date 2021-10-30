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Kaymakamlık ve dernekten 'yürüyüş iptali' açıklaması Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği: "Biz iptal ettik"

İHA

Kaymakamlık ve dernekten 'yürüyüş iptali' açıklaması Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği: "Biz iptal ettik"

– Samsun’un Bafra ilçesinde yapılması planlanan 'Cumhuriyet Yürüyüşü'nün Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin katılacağı gerekçesiyle iptal edildiği' iddiasına karşın Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nden açıklamalar yapıldı. Açıklamalara göre yürüyüşün 'dernek tarafından iptal edildiği' bildirildi.

"Söz konusu yürüyüş ilgili derneğin yazılı ve sözlü talebi ile dernek tarafından iptal edilmiştir”
Bafra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada yürüyüşün dernek tarafından iptal edildiği belirtilerek, “Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı, dernek üyelerinin katılımı ile 29 Ekim günü saat 19.30’ da Bafra Anadolu Lisesi önünden başlayarak Gazipaşa Mahallesi’nde son bulacak Cumhuriyet Yürüyüşü yapmak istediklerini 26 Ekim tarihli dilekçeleri ile Bafra Kaymakamlığımıza bildirmişler ve söz konusu talep Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında kabul edilerek derneğin söz konusu etkinliğine izin verilmiştir. Daha sonra Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı, Bafra Kaymakamlığımız ile görüşerek dernek üyeleri ile yapmak istedikleri yürüyüşe kendi amaçladıkları dernek üyeleri dışında katılım olacağını belirterek bunun dernek yönetimince kabul edilmeyeceğini, bu yüzden programı iptal ettiklerini sözlü ve yazılı olarak beyan etmişlerdir. Söz konusu yürüyüş ilgili derneğin yazılı ve sözlü talebi ile dernek tarafından iptal edilmiştir” denildi.
Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, söz konusu iddiada Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in hedef alınması da ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilerek, “Kaymakamlığımızca adı geçen siyasi partinin hiçbir siyasi faaliyeti engellenmemiş ve halka açık kutlamalara katılmışlardır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm ülkemizde olduğu gibi Bafra ilçemizde de coşku içerisinde ve halkımızın yoğun katılımıyla kutlanmıştır. Muharrem İnce’nin bu olayı Kaymakamımızın kasti tasarrufu olarak değerlendirerek, Bafra Kaymakamımızın şahsına yaptığı hakaret kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerine yer verildi.

"Siyasetten uzak kalmak için iptal ettik"
Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği de kendi kararları doğrultusunda ‘siyasetten uzak kalmak’ istedikleri için yürüyüşü iptal ettiklerini duyurarak, “Yürüyüşün ana teması, hiçbir kamu kurumu ve siyasi parti desteği olmaksızın, tamamen siyasetin dışında, bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz gayretleri ile okulumuz mezunları ve Bafra halkı ile Cumhuriyet kutlaması yapmaktı. Amacımız bugüne kadar resmi devlet programı ya da siyasi partilerce yapılan yürüyüşlerden farklı bir program ile siyasetten uzaklaşarak belki de ilk defa sadece halkın katılımı ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaktı. Bu sebeple hiçbir siyasi parti başkanı ya da teşkilatı yürüyüşe özel olarak davet edilmemiştir. Yürüyüşte protokol olmaması, bando eşliğinde, sadece Türk bayrakları ile Bafra halkının yürümesi planlanmış olup tüm hazırlıklar da bu ana fikir üzerine yapılmıştır. Yürüyüşe iki gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve partililerin yürüyüşe katılacağı bilgisinin haricen edinilmesi üzerine ilgili parti yetkililerinden bilgi alma zorunluluğu doğmuş olup bu sebeple kendileri ile yapılan görüşmede dernek yönetimi ya da başkaca ilgililerce davet edilmedikleri ancak halka açık yürüyüşe katılacakları bildirilmiştir. Parti yetkililerine yürüyüşün genel özelliği, sivil ve siyasetten uzak bir yürüyüş yapılma amacı anlatılmak istenmiş ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Yaşanan bu durum karşısında, hiçbir siyasi partinin özellikle davet edilmediği yürüyüşe, sırf bir siyasi partinin genel başkan seviyesinde katılmasının yürüyüşün genel niteliğine ve bugüne kadar siyaset dışı çalışmalar yapmaya gayret göstermiş olan derneğimiz faaliyetlerine zarar vereceği kanaatine varılmıştır. Elinizde olmadan gelişen bu şartlar sonucunda, toplumsal birliktelik ve siyasetten uzak yaşama ve dernek faaliyetinde bulunma gayreti içerisinde olan dernek yönetimimizce yürüyüşün iptalinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından Bafra’da belki ilk defa siyasetten uzak gerçekleştirilmesi amaçlanan Cumhuriyet Yürüyüşü bu sebeplerle derneğimizce alınan karar sonucunda iptal edilmiştir” açıklamalarını yaptı.
Dernekten yapılan açıklamada ayrıca, yürüyüşün iptali hususunda hiçbir siyasi ya da kamu baskısı altında olmadıkları söz konusu iddiaların gündemde kalması ve siyasi malzeme olarak kullanılma çabasından da rahatsız oldukları dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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