Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu



Mustafa İNAN-Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da emekli emniyet amiri Osman Türkmen'in (50) evinde cansez bedeni bulundu. Türkmen'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü´nde görev yapan ve yaklaşık bir sene önce emekli olan Osman Türkmen, çocukları tarafından, evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kontrolünde Türkmen´in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu. Türkmen´in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN, Zeynep Irmak ÖCAL

2021-10-31 14:48:46



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