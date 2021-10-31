Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan F.M.'yi takibe aldı. Narkotik polisi F.M.'yi Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 0,97 gram metamfeamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çalıştığı iş yerinde yapılan aramada ise 33,33 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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