Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Putin: İklimin korunması için tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki M.K. her iki bacağından da bıçaklanarak kanlar içinde kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. M.K. kendisini bıçaklayanları tanımadığını belirterek, arkadaşlarıyla kavga eden şahısların kendisine de bıçakla saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.