Başkan Demir: “Herkese eşit hizmet götürme gayretindeyiz”

Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerindeki yatırımlarla ilgili konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsunumuzun 17 ilçesine ve her vatandaşımıza eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Hafta sonu mesaisini Tekkeköy ilçesindeki yatırımları inceleyip temaslarda bulunarak geçiren Başkan Demir Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve belediye bürokratları ile birlikte Hamzalı, Sıtmasuyu, Güzelyurt, Sarıyurt, Yağbasan, Seymenler, Bakacak, Kargılı ve Büyüklü mahallelerini ziyaret etti.

Tekkeköy ilçesine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizim işimiz halka hizmet. Bunun için bu makamlardayız. Allah’ın rızasını gözeterek Samsun’umuzun 17 ilçesine ve her vatandaşımıza eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz. Tüm mahalle yollarımızı söz verdiğimiz gibi tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ayrıca yolların kalitesini ve konforunu da yükseltmek amacıyla çalışıyoruz. Altyapı ve üst yapı noktasında şehrimizin tüm sorunlarını çözerek, hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yoğun mesai yapıyoruz. Samsun halkı, her şeyin en güzeline layık. Bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”.

Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden 45 milyon lira yatırım bedelli 24 mahalleyi birbirine bağlayacak olan Kızılot Bulvar Yolu ile ilgili bilgiler de veren Demir, "Bereketli bir dönem yaşanıyor. Güçlü şehirlerle güçlü Türkiye’nin oluşumuna katkı sağlıyoruz. Samsun'da her alanda çalışmalarımızı gerçekleştirirken, ulaşımda da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Terme'de önemli trafik arterlerinden biri olacak olan ve Yeni Hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yenimahalle ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni bulvar yolu çalışmalarında sona yaklaşırken, şimdi de Çarşamba ilçemizde Kızılot Bulvar Yolu'ndaki soruna neşter vuruyoruz. Alandaki zemin hazırlıkları bitti. İçerisinde bisiklet yolu olan 21 metre genişliğinde 24 kilometrelik bir bulvar yolunu ilçemize kazandıracağız. 2023 yılı Mart ayında hizmete alacağız ve ilçe ulaşımına rahat bir nefes aldıracak. Samsun'da ulaşıma çok önem veriyoruz, bu konudaki çalışmalarımız daha da artarak devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.