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Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme kanserini yenen kadınlardan ortak çağrı: "Sık sık muayenelerinizi yaptırın"

İHA

Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme kanserini yenen kadınlardan ortak çağrı: "Sık sık muayenelerinizi yaptırın"

Samsun'da düzenlenen seminerde uzmanlar kadınları meme kanseriyle ilgili birçok konuda bilgilendirirken, meme kanserini yenen kadınlar ise bunu nasıl başardıklarını anlattılar.
VM Medical Park ve Liv Hospital Samsun hekimleri "Meme Kanseri Farkındalığı" için seminer düzenledi. Uzmanlar ‘meme kanseri riski nasıl azaltılır, kendi kendine muayene yöntemleri, güçlü bir psikoloji ile risk azaltılabilir mi, meme kanserinden korunmak için nasıl beslenilmeli’ konularında bilgilendirdi. Seminere kanseri yenen kadınlar da katıldı. Diğer kadınlara önerilerde bulunan meme kanserini atlatan Nurtaç Yıldız, "Hastalığı bundan yaklaşık 1 buçuk yıl öncesinde öğrendim. Elime gelen bir kitle ile öğrendim. 6 ayda bir kontrol olduğum halde hızlı bir şekilde ilerledi. Sonrasında süreç kemoterapi ve 2 ameliyat geçirdim. Bu şekilde devam ettim ve atlattım. Kemoterapi süreci zor bir süreçti. Onun peşine radyoterapi oldum. 2 operasyon geçirdim. Diğer kadınlar ise muayeneleri ihmal etmesinler. Kendi bedenlerini tanısınlar. Meme ve doktor kontrollerini ihmal etmesinler. Korkulacak bir süreç değil. Kabullenmek işi kolaylaştırıyor. Sonrasında hocalarımızın desteğiyle daha kolay bir şekilde sonuçlanıyor. Bu hastalık sürecinde şöyle korkuyorsunuz: Benim 2 tane çocuğum var. Benden sonra ne yaparlar, kaygısına ister istemez kapılıyorlar. Hayata tutunmak için doktorlarımızla beraber elimizden geleni yaptık" dedi.

"Hiçbir kadın korkmamalı"
Meme kanseriyle savaşmakta olan kadınlara seslenen ve kanseri atlatan Özlem Kavak, "Bundan yaklaşık 1 yıl önce mememde bir kitle hissetim. Bunun üzerine hemen doktorlara başvurdum. Önce mamografi çektirmeyle başladık ve süreç bu şekilde gelişti. Sonrasında kötü haberi aldık. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Hemen ne yapılması gerekiyor buna karar verdik. Kemoterapiye başladım. Daha sonrasında ameliyatımı oldum. Şu an ışın görüyorum, radyoterapi görüyorum. Kimsenin korkuya kapılmasını istemem. Her kadın kendisini tanımalı ve kontrollerini sık sık yaptırmalıdır. Hiçbir zamanda korkmamalıdır" diye konuştu.

"20 yaşından sonra kendi kendileri kontrol yapmalılar"
Kanseri erken dönemde atlatan Huriye Çınar ise "Kendi kendime meme kanseri muayenesini önemsediğim ve yaptığım için çok erken aşamada yakalandım. Muayenelerimde böyle bir şüpheye kapılınca doktor kontrollerimi düzenli yaptırıyordum. Diğer kadınlara ise 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesini yapmalarını vurguluyorum. Derslerimde öğrencilerime anlatarak onların da etrafına bu bilgiyi yaymasının önemli olduğunu her defasında vurguluyorum" şeklinde konuştu.

Seminerde Liv Hospital Samsun Uzm. Psikolog Enise Öziç, VM Medical Park Samsun Hastanesi Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Yasemin Kemal, Diyetisyen Hilal Yazıcı ve Eğitmen Esma Bal katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Meme kanseri seminerinin önemi hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Meme kanseri dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanserdir ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Biliyoruz ki her 78 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 0131 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda meme kanserinin erken evrede hiç bir belirti göstermediği gösterilmiştir. Bu nedenle, kadınların meme kanserinin erken tanısı için 20 yaşından itibaren kendi kendilerine meme muayenesini yapmaları ve 40 yaşından sonra da yılda bir mamografi taramasına katılmaları gerekmektedir. Biz de Samsun’da meme kanserinin erken fark edilmesi için kendi kendine muayeneyi maket üzerinden öğretmek, erken tanı için yapılabilecek diğer tarama yöntemlerine dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ile hem fiziksel hem de ruhsal sağlımızı korumak için neler yapılabilir konuşmak için Liv&VM ailesi olarak 'Pembe Ekim: Meme kanserinden korunma ve erken tanı' seminerini gerçekleştirdik. Hem merak ettiklerimiz öğrenmek hem de keyifli vakit geçirmek için konuklarımız çok memnun kaldılar ve birçok şey öğrendiler. Katılım gösteren herkese ve uzmanlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"Psikoloji bu anlamda çok önem taşıyor"
Kadınlara seminerde eğitim veren Psikolog Enise Öziç ise "Çok güzel bir etkinlik gerçekleşti. Psikoloji bu anlamda çok önem taşıyor. Meme kanserine yakalanıldığı zaman stresle baş edebilmekle ilgili ya da yaşamı sağlıklı yaşabilmekle ilgili birçok bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bugün onların bazılarında bahsettim. Örneğin fiziksel egzersizleri bu anlamda psikolojiye çok destek verdiği biliyoruz. Ya da sevdiğimiz insanlarla bağlarımızı daha çok artırıp çokta görmekten keyif almadığımız durumlar varsa onlara sınır koyabilmenin de psikolojimize ne kadar iyi geldiğini konuştuk" açıklamasında bulundu.
Seminer toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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