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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabet bunama riski oluşturabilir

İHA

Diyabet bunama riski oluşturabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla yakın ilişkisi olduğunu, aynı zamanda diyabetin bunama (demans) hastalığına yakalanma riskine yol açabildiğini söyledi.
Dünyadaki en sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer alan diyabet nörolojik rahatsızlıklarda ortaya çıkarabiliyor. Şeker hastalığı olan kişilerin düzenli kan şekeri kontrolleri yapılması gerektiğinin altını çizen Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Adem Akkurt konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bunama deyince akla ilk gelenin Alzheimer hastalığı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Adem Akkurt, “Bu kanaatin oluşmasında ki en büyük etken Alzheimer hastalığının bunama çeşitleri içinde en büyük sınıfı oluşturması olarak görülebilir. İkinci sıklıkta görülen bunama çeşidi ‘vasküler demans’ olarak adlandırılan damarsal bunama hastalığıdır. Burada tıkanan damarlar beynin küçük kılcal damarları olduğu için tıkandığı süreçte bulgu vermez. Buradaki risk faktörü damarsal tıkanmaya neden olan tüm etkenler. Bu etkenler içinde tansiyon yüksekliği ve diyabet hastalığı diğer damar tıkanıklığı nedenlerinde olduğu gibi ilk sırayı almaktadır” dedi.

“Kan şekeri kontrolü önemli”
Akkurt, damarsal bunama hastalığı için diyabet kesin risk faktörü olarak görülmekle beraber son çalışmalarda diyabetin Alzheimer açısından da risk faktörü olduğu yönündeki görüş güçlendiğini ifade ederek sözlerini şöyle bitirdi:
“Hatta Colombia Üniversitesinde yapılan bir çalışmada diyabeti olan Alzheimer hastalarında kan şekeri kontrolü iyi olmayan hastalarda Alzheimer hastalığının seyrinin daha kötü olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak kesin tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını elimizdeki tedavi seçenekleri ile hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılabiliyor. Bu yavaşlatmaya katkıda bulunmak için ve bunama hastalığına yakalanma riskini azaltmak için kan şekeri kontrolünün sağlanması gerekir.”

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