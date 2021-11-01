Terme'ye prestij katacak proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme'ye prestij katacak proje

İHA

Terme'ye prestij katacak proje

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni yaşam alanı ve sosyal tesis kazandıracak projenin startını verdi.
Terme'ye prestij katacak yeni bir projenin startını veren Belediye Başkanı Ali Kılıç, projenin içinde yer alacak pide evi için ilçede faaliyet gösteren pide salonu ve restoran sahipleri ile bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçeye yakışacak bir tesis olacak
İlçede yaşam alanı ve sosyal tesis açısından büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Terme Belediyesi olarak, meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzun da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımız başladı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yaklaşık 10 dönümlük alanda dolgu çalışmasını tamamlamak üzere. Söz konusu alana içinde spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız. Terme'nin böyle bir tesise acil ihtiyacı var" dedi.

Terme'nin meşhur pidesi tanıtılacak
Belediyeye değil Terme'ye bir tesis kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Kılıç, "İlçemiz için inşa edeceğimiz yaşam alanı içinde SamsunOrdu Karayolu üzerinde ilçemizin meşhur pidesinin tanıtımının yapılacağı bir pide evi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu nedenle ilçemizdeki pide salonu sahipleri ile bir araya gelerek, istişarede bulunduk. Yaşam alanı içindeki bu pide evini YapİşletDevret modeli ile belediyemize külfet olmadan yapmayı planlıyoruz. İlçemizdeki işletmecilerle ön görüşmeyi yaptık. Projemiz hazır, yatırımcı arayışlarımız başladı. En kısa sürede ihale aşaması başlayacak" diye konuştu.

İlçenin geleceğini planlıyoruz
Şehrin önünü açacak projelere önem verdiklerini ifade eden Kılıç, "İlçemizi genişletecek ve trafik sorunu çözecek 25 metrelik bulvar yolu projesi devam ediyor. İlçeyi sel kabusundan kurtaracak Terme Çayı ıslah projesinde önemli yol kat edildi. Terme'yi yeni bir meydana kavuşturacak Kamu kampüsü projesi için Fiskobirlik alanı alındı. Yakında bu proje ile ilgili müjdeyi de açıklayacağız. Yaşam alanı ve pide evi için projemizi hazırladık. Karadeniz'in en büyük millet bahçesini inşa etmek için etüt çalışmalarımızı tamamladık. Bunun yanında liman yanında kumsal bölgemizde bir balık restoranı çalışmamız olacak. Göz boyayacak projelerin değil Terme’nin gelecek 50 yılını planlayacak, önünü açacak projelerin peşindeyiz. Bunlar için yoğun bir mesai harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da pus ve azot kukusu: Hava kalitesi ’hassas’
YEREL HABERLER Samsun'da pus ve azot kukusu: Hava kalitesi ’hassas’
Türkiye'de ilk: Öğrenciler için 'PCR numune alma noktası' oluşturuldu
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk: Öğrenciler için 'PCR numune alma ...
Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü
İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun ‘sahibinde’ Pitbull saldırıyorsa sahibi suçlu Prof. Dr. Duygu Dalğın: "Pitbulların genetiğinde saldırganlık yok" “Pitbulları genelde dövüştürmek için psikoloji bozuk insanlar sahipleniyor” “Nasıl yetiştirilse o da öyle oluyor” “Aslında köpeklerde ve kedilerde meydana gelen davranış bozukluklarının çoğu insanların onlara sağladığı ortamlardan kaynaklanıyor"
YEREL HABERLER İşte pitbull gerçeği: Asıl sorun ‘sahibinde’ Pitbull ...
Diyabet bunama riski oluşturabilir
YEREL HABERLER Diyabet bunama riski oluşturabilir
Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme kanserini yenen kadınlardan ortak çağrı: "Sık sık muayenelerinizi yaptırın"
YEREL HABERLER Meme kanserini nasıl yendiklerini anlattılar Meme ...
Çarşamba’da kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba’da kaza: 2 yaralı
İlkadım’ın yeni atık transfer istasyonu hizmete girdi Taşıma maliyetleri düşecek
YEREL HABERLER İlkadım’ın yeni atık transfer istasyonu hizmete ...
Başkan Demir: “Herkese eşit hizmet götürme gayretindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Herkese eşit hizmet götürme ...
Samsunspor’da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakıldı! Scout ekibinin görevine son verildi
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz ...
Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktörün devrilen römorku çöp konteynerlerine ...
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Iğdır FK: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Iğdır FK: 2
Fabrikadan hırsızlıktan 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Fabrikadan hırsızlıktan 2 kişiye adli kontrol
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına ...
Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu
Su kanalına girerek menfeze çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
YEREL HABERLER Su kanalına girerek menfeze çarpan otomobilin ...
Samsunspor’da Mustafa Aztopal ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’da Mustafa Aztopal ile yollar ayrıldı
Atakum Gençlik Zirvesi
YEREL HABERLER Atakum Gençlik Zirvesi
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar
YEREL HABERLER Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca ...
Bafra'da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da kaza: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.