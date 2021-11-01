Tekkeköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda görüşülen 8 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.

8 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediye hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Söz konusu 8 maddenin tamamı, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Mecliste konuşma yapan Başkanvekili Aydın Karmil, "Bütün maddelerini ilgili komisyonlara havale ettik. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte kutladık. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruculuğunda emeği geçen ahirete intikal etmiş bütün şehitlerimize, gazilerimize, devlet büyüklerimize rahmet diliyoruz" dedi.

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